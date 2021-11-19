曾永康、彭耀宗、黃宇樂：物理治療碩士課程常規化 可助解決物理治療師不足

物理治療師將在新的基層醫療及社區康復服務的發展中扮演重要角色。物理治療師透過風險因素篩查、預防疾病推廣、身體評估和提供物理治療服務，以達至有效地預防慢性病或減少其惡化。此外，由於政府計劃修改法例，容許市民免醫生轉介而直接接受物理治療，以避免延誤治療，這個政策預計將會大幅增加社會對物理治療師的需求。

2040年將缺近500人

根據立法會衛生事務委員會的醫療人力推算報告，香港於2040年將欠缺近500名物理治療師去滿足社會需求。

鑑於社會對物理治療服務的需求不斷增長，香港理工大學自2012年1月起，便與社會福利署合作，開設了5班為期兩年的入門級物理治療碩士課程。社會福利署為經營長者或康復服務的非政府機構提供資金，以資助選修物理治療碩士課程的學生支付學費，從而鼓勵該計劃的畢業生投身社福界，以緩解相關界別物理治療師短缺的問題。但是，如果這個社署培訓贊助計劃被終止，物理治療碩士課程便有可能無法繼續辦下去。

可參考英國澳洲教育模式

現時許多先進國家（如英國和澳洲），已經開設了入門級物理治療碩士和物理治療博士學位課程。在1994年，英國政府頒布了一項重大改革措施，要求物理治療專業以碩士學位作為該專業的入門教育程度。於2017年，英國已有35所大學提供物理治療學士和碩士學位課程。同樣地，澳洲也提供了物理治療學士和入門級碩士學位課程，讓有興趣的人士能夠通過多於一個渠道成為物理治療師。

事實上，香港也可以採用英國和澳洲的物理治療教育模式，讓熱中物理治療工作的人士，透過修讀學士或碩士課程投身這個行業。碩士課程適合已獲得學士學位並擁有工作經驗的人就讀，由於這些學生已具有一定的工作經驗及其他專業知識（例如公共衛生或計算科學知識），這類碩士課程可讓學生不需要再花4年時間來獲得專業學位，因此是一種極具成本效益的培訓方法。

物理治療碩士的優點

碩士課程畢業生的多元化知識，將非常適合基層醫療或社區護理的工作環境。香港耀能協會專業及程序發展總監黃源宏博士表示，在社區工作的物理治療師，服務對象包括不同年齡層的長期或終身殘障人士，當中有兒童及成年期發病患者，近年更推展至懷疑發病及高危人士。

物理治療師除了精熟專業所需的核心知識及臨牀技能外，亦須具備自我反思與調適的能力，而正確的生活與工作態度更是社區工作真正重視的特性。物理治療碩士畢業生人生閱歷較豐富，較懂得運用人際技巧進行有效的溝通；其本科培訓所給予的另類知識，令他們較能理解多元差異及特殊性；其年長成熟的特點亦能使他們主動發揮領導才能，為照顧者充權。

總括來說，香港物理治療碩士學位課程的常規化可以有效地幫助香港提供穩定而高質素的物理治療師，也是未來物理治療教育發展非常重要的新方向。

作者曾永康是香港理工大學康復治療科學系鄺美雲社會心理健康教授、康復治療科學講座教授及系主任，彭耀宗是香港理工大學神經科學中心實驗室主任及康復治療科學系教授、香港物理治療學會會長，黃宇樂是香港理工大學康復治療科學系副教授及物理治療學碩士課程主任

[曾永康、彭耀宗、黃宇樂]