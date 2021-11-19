曾志豪：苛政猛於野豬

輿論在事發第一天，已經出現戲謔惡搞的方向，包括揶揄野豬犯了《國安法》，有人擔心野豬會被「檢控」，亦有人說「野豬有靈性」。某程度上，這是城市的集體反抗，是對政權積累不滿的又一次反彈。原因不言自明。

市民愈是「擔心」野豬得罪警察會被報復，政府也真的以「嚴懲」野豬作出回應，「自我實現」市民的恐懼：這個城市，哪怕是野生動物，也不能得罪執法人員。

政府先是表明以後市區出現的野豬要「格殺」人道毁滅，不再像過去般圍捕驅趕，其後漁護署更以「手民之誤」為由，DQ了野豬「受保護野生動物」的「資格」，為殺戮開綠燈。然後便是震驚一幕：漁護署撒下食物引誘野豬走入市區然後獵殺！

殺野豬為保障市民還是安撫警察？

漁護署解釋，因為野豬過去10年造成了36宗野豬傷人個案，涉及47名傷者，所以行動有迫切性。問題是，如果野豬對市區的危害如此嚴重，為何之前署方不使用格殺方法呢？為何在警員被咬傷前，政府不覺得「迫切」？到底這是為了保障市民安全的藉口，還是「面子」問題，要安撫3萬警受傷的心靈？要阻止市民藉「野豬咬警」來慶祝的勢頭，所以遷怒於野豬，好向「3萬」交代？

政府獵殺野豬開歷史倒車，因為1970年代香港有民間狩獵隊，可以合法開槍狩獵野豬，但自漁護署2017年用避孕、搬遷計劃處理野豬的滋擾，政府不再發牌予狩獵隊，也代表這個城市不再以「獵殺」動物解決問題。為何短短4年，漁護署便覺得這個計劃失敗？一切都是因為野豬得罪了不能得罪的團體，所以這個城市的動物管理，或者施政的人性理念也要消失？苛政猛於野豬，或許我們應該祈求，至少向野豬舉紫旗、再呼籲「上番行人路」，然後才獵殺吧？

作者是傳媒工作者

[曾志豪]