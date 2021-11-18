陳帆川：科企濫用「消息指」 科媒霸氣宣告停用

首先，誰是The Verge？近期最轟動的科技新聞，除了馬斯克在推特貼了一首古詩後賣股，便是facebook改名Meta，全力發展元宇宙。而全球率先報道這獨家消息的，就是The Verge。

有趣的是，該篇獨家報道也是記者引用「對事情有直接了解的消息來源」所撰寫，而內文指facebook發言人拒絕評論改名一事。不過任誰都知道，所謂的消息來源，就是facebook高層或發言人，即是facebook跟記者說改名，但不讓說是facebook說的，然後還要記者對讀者說facebook什麼都沒說，怪哉？

科媒總編斥科企踩踏底線

不足一個月後，The Verge總編輯Nilay Patel親自撰文，宣布更新編採政策，首段即先聲奪人：「我們這樣做是因為，特別是大型科技公司，它們僱傭了多得令人眼花撩亂的公關，經常在消息來源的問題上踩踏可以接受的底線，以轉移責任，將求真的責任推搪給媒體，而又整體上控制着圍繞他們公司的輿論，同時煩得要命。」

這種一針見血而又不怕得罪人的姿態，莫說在香港絕迹，連在西方文明世界都很少見。他還列舉了12個真實例子，說明科技企業常常要求保護消息來源的做法，有多「滑稽地愚蠢」。例如，多家公司要求記者在報道它們的產品發布會時，不能引述高層在營銷活動上對自己產品的評價；又例如，一家外賣公司堅持匿名地討論雞翼的受歡迎程度。

「消息指」初衷是當事人需要保護

大公司濫用「消息指」作為保護傘，因為不想負責任，然而那絕非「消息指」的發明初衷。所謂保護消息來源，即是當事人需要保護，例如爆料者要指證權貴，具名的話可能惹上殺身之禍，於是記者出於道德考慮，會保護消息來源。至於大公司則恰恰相反，正如Nilay Patel所言，發言人要求自稱「公司發言人」而不想具全名，本身已有問題，因為他們領取高薪，正正就是要代表公司發言，更莫說連公司名字都想隱藏了。

天天躲在「消息指」的保護傘背後呼風喚雨、任意擺佈市民大眾的，除了大公司，還有很多。然而，又有多少媒體願意挺身而出，直斥其非呢？

作者是新聞工作者、文化評論人

[陳帆川]