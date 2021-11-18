施麗珊：「小當家」待援手

「近日媽媽坐骨神經痛復發，無法起牀，我要扶媽媽下牀、洗澡和上落樓梯，一會兒還是洗衫、買餸、煮飯，應該來不到英文班了……」今年7歲、與母親相依為命的恩恩，常因媽媽病發，未能參與活動。

這些是貧窮家庭孩子常見的情况，我們通常讚許這些顧家、生性、懂事的好孩子，都說「貧孩子，早當家」，但當中對孩子的負面影響，社會似乎少探討，更遑論支援。

「貧孩子，早當家」 勿忽視負面影響

由於父母疲於工作或有病，或家中弟妹多，家庭又無資源支援，不少貧窮孩子，在家中要照顧自己和處理家務；洗碗、倒垃圾、洗晾摺疊衣服、吸塵抹地、清潔房子自是等閒事，有些孩子更要買菜煮飯，甚至要幫忙家人洗澡，或照顧年幼弟妹，包括協助用膳或餵食等。

事實上，家人一起生活，互相照顧是很自然，上一輩人孩子多，年長的談起當年一家七八口人，家中兄長姊姊要幫爸媽照顧弟妹，洗衫煮飯淋浴一腳踢已屬「基本動作」，既鍛煉心智且減少家人負擔，責任感隨之提升；但如家務量過重及時間過長，對兒童的學習和成長有着負面的影響。有人或會說：以往我們都是這樣過的啦！有什麼問題？問題不在於參與做家務，而是參與的分量及時間，是否會影響兒童成長期應有的學習、社交、活動機會。

未成年家庭照顧者 本港無正式統計數據

在外國，早於上世紀八九十年代，早已關注未成年人照顧家庭的現象。這些兒童被稱為「未成年家庭照顧者」（young carer）：即在家中照顧因年老、疾病、身心障礙或意外等而失去自理能力的家人，或照顧其他家庭成員的18歲以下人士。他們通常負擔一系列責任與角色，因而影響日常生活；兒童有着的不同角色，因欠缺外在支援或支援失效，對其生活產生限制。

以英國為例，當地早於1995年已通過照顧者法案（Carers Act），以及在2014年作出修訂；法案強調當局有責任評估家庭照顧者的生活，在考慮照顧者的個人福祉（wellbeing）的大原則下（包括個人身心健康、學習成長、免受疏忽照顧等），提供相應支援服務。

根據民間團體Carers UK的研究調查，在2019年英國全國共有約880萬名成年的家庭照顧者，該組織同年亦曾向7000多名家庭照顧者做調查，當中1%為24歲或以下的家庭照顧者，若以此估算，英國2019年約有近9萬名未成年家庭照顧者。另外，美國心理學會2005年的報告指出，美國有約140萬年齡介乎8至18歲的照顧者，其中有40萬人在11歲或以下。

雖然英美兩地嘗試從教育及福利系統着手，給未成年的家庭照顧者增設專項支援，惟國際社會普遍未太關注，香港至今亦無正式統計數據，探討本地未成年家庭照顧者的情况，以及對兒童成長的影響。

逾八成貧童須照顧家庭或做家務

香港社區組織協會早前向窮家庭做調查，發現逾八成（81.6%）受訪貧窮兒童需要做家務/照顧家庭，所佔比率極高。受訪兒童平均僅10歲，仍在小學求學階段，但已處理家中生活事項，甚至照顧家人，當中近半（49.4%）來自單親家庭，一成半（14.6%）屬父母沒有香港身分證或不在港，而要負起更多家務。受訪兒童每星期平均用上10小時照顧家庭，三成多（36.7%）每星期需要照顧8小時以上，對於一個正在學的幼童而言，這對其生活作息和家庭生活帶來一定壓力與影響。

近一半兒童有需要煮飯（48.2%），有機會接觸火種、熱水、刀具等家庭物品，有一定安全風險，對兒童個人安全存有隱患。協助家人清潔（42.7%），幫忙家人洗澡（14%）、用膳或餵食（11%）等，需要接觸清潔物品或熱水等，亦有安全隱患。未成年兒童照顧者既要持續參與家務勞動（如煮飯、清潔住屋、洗衣服、買日用品），亦要參與個人及私密性的照料（如定期給被照顧者用藥甚至注射、陪同看醫生、協助上下樓梯和移動、幫忙洗澡、餵食、協助大小便並善後等），更要提供情緒支援（如跟被照顧者聊天、替他們閱讀、陪伴他們參加社交活動等），甚至一般照顧及其他任務（如協助理財及完成文書工作等）。

身心受壓 陷多元匱乏

四成受訪兒童表示，長時期及過重的參與家務/照顧家庭，令他們身心受壓，亦感到疲累和無奈，日常生活、學業及社交都受影響。這些貧窮兒童亦面對多元匱乏（multiple deprivation；包括經濟匱乏、學習機會匱乏、社交生活匱乏），貧窮學童難以透過教育改善生活，同時亦難如一般孩子建立社交生活圈子，生活圈子變得狹窄。照顧家庭成員及處理家務導致貧窮兒童較少個人活動機會及時間，個別與其他人亦表現較為疏離，均不利兒童身心全面健康發展。

訂立支援政策 主動評估兒童需要

兒童家庭照顧者的現象，反映了貧窮兒童有照顧家庭的需要，反映了支援弱勢家庭服務不足，更反映了貧孩子成長學習受到影響。

當局應訂立未成年家庭照顧者支援政策，主動甄別未成年家庭照顧者及其家庭需要，並設立專項評估機制，以作適時服務轉介及資源配對，協助應對兒童生活所需（如學習支援、家人生活照顧、家務助理服務等）。

當局應設立未成年家庭照顧者中心，推行「未成年家庭照顧者支援計劃」，連繫並組織需要照顧家人的兒童等「同路人」，建立支援網絡。

另外，貧窮兒童均處於在學階段，中小學校內的學校社工可發揮「守門員」角色，主動甄別校內較有機會需要特別支援之學童，檢視其家庭是否需要特別社會服務支援（如綜援學童、低收入家庭學童、家中有特殊學習需要學童、學童家中有肢體殘疾或精神疾病家庭成員等），以便提供相應服務支援。

與此同時，當局亦應完善託管服務及社區保母計劃，乃至在學校推行託管、功課輔導及課後活動的三合一服務，強化貧窮兒童在社區中的生活支援。

當局更可考慮設立「為低收入家庭的兒童照顧者提供生活津貼」，支援有特殊困難的基層家庭，包括在有需要時聘用家務助理處理家務。針對需照顧的家庭成員的特別需要，如陪診、購買膳食、家居清潔等等，當局亦應設立相關服務，透過服務提供，以支援清貧家庭的兒童照顧者應對生活所需。

孩子受苦 制定政策者還等什麼？

聯合國將每年11月20日定為世界兒童日，呼籲各國正視兒童權利。《聯合國兒童權利公約》第6（2）條訂明，締約國應最大限度地確保兒童的存活與發展。《2020年香港貧窮情况報告》顯示，本港貧窮兒童人口多達27.49萬（政策介入前），兒童貧窮率達27%，創近10年新高，每4名兒童便有一名陷入貧窮景况。然而，貧窮線僅能從收入檢視貧窮狀况，未能立體地掌握貧窮如何影響兒童的生活形態。兒童家庭照顧者正處困境中，成長不等人，稚子在受苦，一日都嫌多；制定政策者，還在等什麼？

作者是香港社區組織協會副主任、扶貧委員會委員

[施麗珊]