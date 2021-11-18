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2021年11月18日星期四
張志剛
筆陣
筆陣：再論投票率／文：張志剛
聞風筆動：4非建制尋求支持 民主黨未定案／文：李先知
李立峯：梅艷芳：集體記憶和關於明星的政治想像
田飛龍：香港投票率波動與民主轉型
施麗珊：「小當家」待援手
陳帆川：科企濫用「消息指」 科媒霸氣宣告停用
筆陣：再論投票率／文：張志剛
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【明報文章】上周本欄對12月19日舉行的立法會地區直選的投票率作出初步的估計，引起不少討論。譚耀宗、曾鈺成和劉兆佳等先生大致上都支持本人的分析，和之前的立法會地區直選相比，本屆的投票率將會較低。
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筆陣：再論投票率／文：張志剛
聞風筆動：4非建制尋求支持 民主黨未定案／文：李先知
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