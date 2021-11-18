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張志剛

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筆陣：再論投票率／文：張志剛

【明報文章】上周本欄對12月19日舉行的立法會地區直選的投票率作出初步的估計，引起不少討論。譚耀宗、曾鈺成和劉兆佳等先生大致上都支持本人的分析，和之前的立法會地區直選相比，本屆的投票率將會較低。

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