劉銳紹：煮翠烹紅難如意 暫舉醇醪醉一盅——中美各自戰略性緩和的「習拜會」

（1）為何及如何令對手「談笑中灰飛煙滅」？

──從種種迹象可見，中美均擺出緩和姿態，力求做到「坦誠、深入、有建設性和富有成效」，從而達到習近平說的「相互尊重，和平共處，合作共贏」。較早時候，美國官員（例如國務卿布林肯和貿易代表戴琪）的言辭也轉向溫和。「習拜會」前後，美國放出消息指，美國將減輕中國產品關稅；拜登重申不支持「台獨」，並可能被邀出席北京冬奧等（詳見《明報》近日報道）。

中國方面，也罕有同步滾動文字報道「習拜會」消息，以表重視，並強調這是自從特朗普啟動貿易戰以來首次。值得注意的是，中國對於「習拜會」的表述，所用的字眼是「中美雙方商定」，而不是中國「應約」或「應邀」，大有互相給予面子的味道。

上述言行反映中美均進行戰略性調整，或稱策略性退卻，先易後難地處理問題。這不是先禮後兵（因為早已過招），而是「一口吃不了蘋果就分開咬」；如果對方麻痺大意，更有利於自己一方部署（這也是妄想）。總之，眼前形勢需要上演緩和的戲，那就演吧。

──需要上演緩和戲碼的主要原因，是自從2018年中美貿易戰開打以來，雙方都已受到損傷。美國消費者物價指數去年10月至今年10月上漲了6.2%，乃近31年來12個月內的最大漲幅。在中國，雖然10月的食品價格下降2.4%，但非食品價格卻上升2.4%。更重要的是，生產資料價格上漲17.9%，40種工業行業大類中，有36種漲價，煤炭開採價更上漲一倍。這預示着未來通脹壓力加大，將引發一連串經濟和社會問題。既不想兩敗俱傷，那就只能暫時偃兵息鼓了。

──另一個緩和的原因是，中美雙方在未來一段時間裏都有各自的重點工作，必須先行處理和解決，否則就難以聚焦對付對方。中國方面當然是習近平在中共「二十大」前的各種部署；美國則是疫情和經濟問題，且看拜登的民望已出現當選後的新低。這也是雙方眼前的現實，迫在眉睫的事情不處理，怎能面對更長遠的持久角力？

──還有一個涉及面更廣的原因，就是美國和歐洲等西方陣營的合縱形勢還未完成。美國本來有它的如意算盤，但它跟歐洲國家等的矛盾不可能一下子消除，最近還因為AUKUS（澳英美聯盟）的問題而跟法國等歐洲國家擴大矛盾。此外，中國在破解西方聯盟的工作上也有成績，為自己爭取了一些透氣的機會。

（2）即使氣氛暫緩 但長遠困局難解

──種種迹象顯示，雖然美國願意暫時減少對中國的壓力，但從另一個角度看，這也是要為未來的攻勢作出更好的準備；換言之，美國也在觀察、等待，以至製造最佳的出擊時候。例如，在中共「二十大」之前，中國的政治氣候和形勢如何？美國眼中的「反習力量」會否適時凝聚和冒頭？中國的經濟壓力和社會穩定會否進一步受壓而爆破？無論這些問題會否出現，都是美國選擇出手時機的因素。可見，這些才是眼前形勢緩和的背後真象，而中國對此也心中有數，不會視而不見，掉以輕心。這就決定了緩和的姿態不代表友好，揮手打招呼隨時可以變成揮拳相向。

──從宏觀的角度看，中美關係是「上升中的新興國與傳統的實力主導國之間的矛盾」，而這個勢頭將會持續下去，預料還會以不斷拉近距離的趨勢發展。目前，雙方還未到需要攤牌的時候，而中國將會繼續避其鋒芒，爭取時間強化自己。不過，這種勢態就決定了雙方的緩和不可能長期維持下去，到了特定的時刻，瓜熟而不能及時收成，只會蒂落墮地而爆破。

──基於上述這一點，美國感到來自中國的膨脹壓力愈來愈大，而中國也感到來自美國的卡壓力量也愈來愈大。雖然中國說世界有足夠的空間，可以容納兩個大國各自或共同發展，但「誰當老大」將是迴避不了的問題。

（3）「習拜會」引發值得深思的問題

──中美均重視台灣問題，但角度截然不同。就在這個隙縫之中，台灣也想趁機拓展國際空間。最近，台灣乘亞太經合組織（APEC）視像會議，在世界各國領袖面前力爭台灣有資格加入《全面與進步跨太平洋伙伴關係協定》（CPTPP），並宣傳台灣以「T」字排序發言，而不是中華台北的「C」字排序。此外，美國對台灣拓展空間的行動又起着暗力支持和推波助瀾的作用。

國際上還出現一個新的觀察點，就是美國不願意大陸統一台灣（包括武力統一或和平統一），也不想台灣跑掉（既不想「台獨」，也不想台灣脫離「一個中國」的範疇）；因為這樣對美國毫無好處，美國也會失去跟中國討價還價的本錢。不過，如果兩岸出現某種可控的輕度軍事摩擦（但不是戰爭或戰役），這就最合乎美國的利益。美國隨時可以在國際層面掀起金融戰，凍結中國資產。換言之，「擦槍走火」的代價就由兩岸的中華民族承擔，你說值得嗎？

──「美國屈就中國」宣傳傾向並不務實。觀乎中國內地宣傳「習拜會」的手法，其中一些重點放在「會議在中國時間上午9時前舉行」，帶出「美國屈就中國」的信息。早前王毅與布林肯的會面，中國也宣傳布林肯前往中國代表團的住地，就是「委身相就」之意。我不排除這是國際鬥爭的氣勢需要，但這種宣傳傾向並不務實，只會滋長「小粉紅」的盲目，也會讓國民不能全面理解形勢，反會各自推測。

──本來，中美角力可以借助香港作為卸力點。可是，北京寧可在中美貿易、互相釋放「政治人質」等問題上交易，也不願意改變在香港的「政治緊，經濟鬆」的政策。這就令美國也感到香港的價值在下降，不符合美國的經濟利益。這不是三言兩語可以解釋或解決的問題，但關鍵是：北京有何必要把香港作為中美角力的戰場，甚至成為陪葬品呢？我經常說，傷人而不自傷，才是高招。倘能如此，才可避免煮翠烹紅，再借醇醪自醉！碎！碎！碎！

作者是時事評論員

[劉銳紹]