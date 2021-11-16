歐陽五：百年歷史經驗「中國版本」的世界意義

第三個歷史決議 正面總結中共百年經驗

與中共歷史上通過的前兩份歷史決議不同，十九屆六中全會通過的中共第三個歷史決議，不是為了解決黨內有關思想路線的爭議或歷史問題，而是正面總結中共百年奮鬥的成就和經驗。

中共歷來看重對經驗的總結，以期看清來路、定位當下並指引未來。於中國自身，這份總結是在關鍵節點對未來發展目標的進一步錨定和對行動的集結。今年，值中共建黨百年之際，中國實現了第一個百年奮鬥目標、全面建成了小康社會，正在向着全面建成社會主義現代化強國的第二個百年奮鬥目標邁進。在此節點召開的六中全會及通過的《決議》總結中共百年成就並謀定未來的發展道路，對在新的內外部壓力下，推動中共統一思想、統一意志、統一行動，實現中華民族偉大復興，具有重要意義。

堅持胸懷天下 給世界穩定的預期

於世界而言，此次會議則有更深遠的影響。

首先，六中全會對歷史的總結給了世界一個穩定的預期。逐漸強起來的中國會否改變發展路線？中國與世界的互動方式將會怎樣？是世界之問。六中全會公報的文本和中國最高領導人近期在國際場合的闡釋給出了明確答案。

六中總結出中共百年道路上的10條寶貴經驗，其中一條是「堅持胸懷天下」。這一方面意味着中國未來的發展不會脫離與世界深度交融的軌道，另一方面意味着強起來的中國將在命運共同體理念引領下繼續同各方分享發展機遇。

緊鄰六中會期召開的亞太經濟合作組織（APEC）峰會，是中國傳達、闡釋六中精神的國際場合。中國領導人在APEC會議上的兩次講話，開放、合作、包容、多邊主義都是關鍵詞。中國重申了將堅定不移擴大對外開放、同世界和亞太各成員國分享中國發展機遇的立場，並強調亞太地區不能也不應該回到冷戰時期的對立和割裂狀態。

結合近期的中美互動，也能看出中國的戰略選擇。中美在格拉斯哥聯合國氣候變化大會（COP26）期間發布了《中美關於在21世紀20年代強化氣候行動的格拉斯哥聯合宣言》，釋放了兩國能夠克服地緣政治的緊張氣氛、在多邊進程中實現合作的信號。與此同時，備受矚目的中美元首會晤也確定於今天採取視頻方式進行。可見，面對複雜的中美關係，中國始終是在用非零和博弈的思維探索中美關係新框架。這給兩國關係和世界局勢注入了穩定和積極的因素。

提供新的文明形態和現代化路徑

同時，中共通過綱領性文件，以非西方中心主義的視角，提供了人類社會新的文明形態和現代化路徑，再度印證了世界多元性的意義。

中國共產黨的百年奮鬥史，既有對世界各國、各政黨發展經驗的吸收、教訓的汲取，也有立足中國國情和歷史所作出的探索和選擇。中國目前所形成的制度有效地治理了國家、改善了民生。

無論是全面深化改革開放、全過程民主、共同富裕、人類命運共同體等理念和實踐，還是中共自身政黨建設所探索出來的一套方式方法，給世界提供了西方中心主義道路之外的另一種視角和路徑。作為現代的馬克思主義執政黨，中共對共產黨執政規律、社會主義建設規律、人類社會發展規律的認識，也在人類文明史上寫下了重要的一筆。從全球共同面臨的問題和解決問題的角度來看，中國的方案和主張值得聆聽和採納。

2008金融危機、2020全球疫情之後，西方中心主義道路遇到了新的危機，結合了中華文化和中國新的時代精神的發展思路，為處於變革和調整期的世界帶來了新的思考。從認識論和實踐層面，中國的探索對全球的價值過往可能被低估。六中全會通過的決議，是百年歷史、現代化探索和理論總結的中國版本，值得世界正視和研究。

作者是時事評論員

[歐陽五]