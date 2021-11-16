梁美儀：締造歷史的立法會選舉

回歸後，香港一共舉行了6次立法會選舉，投票率介乎2000年最低的43.6%至2016年最高的58.3%。近日建制陣營人士頻頻為下月選舉投票率預吹淡風，估計三成左右。

過去民主派與建制派在直選得票率的比例約為五五對四五，2016年共有220萬選民投票，大約有120萬人投票予民主派，若這批選民因在這次選舉中，沒有傳統民主派人士參選而不熱中參與，那下月前往投票的選民，隨時比上屆少百萬人也不足為奇。不過，當北京決定如此「完善」香港選舉制度時，這就是全面落實愛國者治港的「代價」，也是在他們計算之中，沒什麼值得煩心。

從某角度看，低投票率反而更安全，否則意味選舉中的白票或廢票這些「抗議票」的比例不低，這反而比低投票率更難看。最近更聽聞有建制陣營中人先天下之憂，盤算民主派陣營支持者一旦靜極思動的可能性。他們憂慮在有建制派代表性人物參選的選區中，會否出現原本支持民主派候選人的選民，作報復式投票，將票投予其他人選。

不過，這涉及大規模動員才會出現的結果，以現時的社會氣氛，原民主派支持者似乎更傾向冷對待是次選舉，這種擔心還是杞人憂天吧。

作者是資深傳媒工作者

[梁美儀]