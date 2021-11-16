劉進圖：中美關係可望短暫緩和

大國角力格局並無改變

從宏觀角度看，中美兩國相互視對方為最具威脅的競爭對手，此一大國角力格局並無任何改變。最明顯的例子就是，就算在習拜峰會前夕，美國白宮和國會照樣加緊立法，封殺華為、中興等中國通訊企業，沒有半點放鬆，而雙方官員在台灣問題上的發言，也照樣劍拔弩張，沒有半步退讓。因此，習拜視像會晤並不代表中美關係將出現根本變化，重拾原來的戰略合作伙伴舊夢。

既然角力關係不變，兩國領導人為何選這個時間會談，並且在上周的世界氣候峰會上，出人意表地發表一份聯合應對氣候變化的聲明，刻意營造中美可以在重大問題上攜手合作的友好氣氛？觀乎近月發生的連串事故，促成中美領袖尋求緩和關係的主要因素，很可能是兩國正各自面對嚴峻的經濟難題。

兩國正各自面對嚴峻經濟難題

在美國方面，拜登政府費盡九牛二虎之力，通過了重建基建設施的巨額開支法案，但未能一併通過更龐大的民生改善法案，縮減貧富差距；在最近一次州長選舉中，原來支持拜登的州份落入共和黨之手，預示來年的國會中期選舉民主黨可能慘敗；加上通脹飈升，疫情反覆，都令拜登及執政民主黨承受巨大壓力。

在中國方面，人口下降迹象浮現，樓市只升不跌的神話破滅，倚靠借貸無限膨脹的房企紛紛陷入困境，更牽連債券及證券市場；與此同時，能源短缺嚴重影響經濟生產及社會民生，出口增速和消費都在下滑，加上防控疫情成效反覆，投資界紛紛質疑中國政府調控經濟實現持續增長的能力，這些都是真實而迫切的治理難題。

台灣問題無疑是中美矛盾中較難管控的分歧。不過，中國眼前並沒有非動武不可的理由，就算解放軍自信可以武力攻台，但假如造成屍橫遍野民不聊生的後果，中共的第三份歷史決議就可能要改寫。同樣，美國雖揚言協防台灣，但經歷了伊拉克和阿富汗兩場戰爭泥足深陷的教訓後，美國有多大決心出兵護台實成疑問。只要雙方都傾向不動武，寧願維持現狀，台灣問題就有斡旋的空間。

務實管控分歧可望成為主旋律

綜上所述，中美雙方眼前都有更迫切的國內問題要解決，這時候中美矛盾若升溫，對雙方都是弊大於利。正是在這樣的時間點上，中美關係出現了短暫緩和的契機，華為孟晚舟引渡案能夠順利解決，突顯了雙方決策者都有意願降溫，也為習拜視像會晤掃除了障礙。如無意外，在習拜會後，務實管控分歧可望成為中美關係於緩和期的主旋律。

作者是資深傳媒人

[劉進圖]