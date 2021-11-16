王卓祺：再選港版「智伯」，政治倫理喪失殆盡——〈香港明天會更好〉後記

較早前筆者撰文〈香港明天會更好——以西方民主危機成因為鑑〉（見《明報》，2021年10月27日）；刊登後有不少朋友覺得文章過於樂觀。其實，我已在最後一個小標題「最壞時刻已過」和「明天會更好」中間加入「跌跌撞撞」4字，以表示香港未來情境並非一帆風順，一定充滿波折！還有，在大標題上原本有「跌跌撞撞」4字，刊出前兩日，我要求編輯刪除，覺得在小標題有這個講法已經足夠。回歸後20多年，國家發展一日千里，但香港繼續迷失。香港未能搭上國家快車，除了引入西方競爭性選舉及遲遲未有國安立法及執法外，就是缺少政治人才。更不幸者，最近幾年有位權傾香江，但剛愎自用的港版「智伯」！香港特區下任特首之選近在眉睫，誰來當選，影響極大；而當選者的優劣長短對未來施政的得失甚有影響。《資治通鑑》開首一段，甚有參考價值。

「智伯之亡也，才勝德也」

司馬光《資治通鑑》以〈周紀〉三家分晉開啟其端，戰國亦由此開始。當時晉國大夫智、韓、趙、魏四家當政，其中智氏最強。但後來智氏在智伯當權時被韓、趙、魏三家所滅；究其原因，司馬光認為是選取承繼者出了問題。智伯的父親智宣子選擇繼任人時，族人智果告誡，智伯雖然有五大才能，但其人欠缺仁德之心，常以勢凌人，很難與人相處，不宜秉政。智果並警告智宣子，若智伯執政，「智宗必滅」。智宣子不聽告誡，結果智伯繼位，果然不斷欺凌其他大夫，最後韓、趙、魏三家聯手滅智，瓜分晉國。

對於這段歷史，司馬光評論：「自古昔以來，國之亂臣，家之敗子，才有餘而德不足，以至於顛覆者多矣，豈特智伯哉！」他總結的一句最為精警：「智伯之亡也，才勝德也。」接着，司馬光將人才按才德兩大元素分成4類，「才德全盡謂之聖人，才德兼亡謂之『愚人』；德勝才謂之『君子』，才勝德謂之『小人』」。

司馬光的甄選人才標準有細讀的必要，對特首人選實有以古鑑今的智慧。他說：「君子挾才以為善，小人挾才以為惡。挾才以為善者，善無不至矣；挾才以為惡者，惡亦無不至矣。愚者雖欲為不善，智不能周，力不能勝，譬之乳狗搏人，人得而制之。小人智足以遂其奸，勇足以決其暴，是虎而翼者也，其為害豈不多哉！」因此，司馬光給後人選賢與能的建議：「凡取人之術，茍不得聖人，君子而與之，與其得小人，不若得愚人。」

上次特首選舉，沒有選取據悉親近地產霸權的「愚者」，而取智足以遂其奸的「小人」；不知誰當了「智宣子」，不聽「智果」之言。今天香港這位「智伯」，自以為才能出眾，唯獨沒有仁德之心！2019年發生的黑暴反中動亂，這位港版「智伯」，不聽警告，剛愎自用，結果被黑暴及反對派結合外部勢力搞出一個港版顏色革命，幸而最終由中央出手平亂。香港背靠國家，若如東歐的小國，早已「顛覆者多矣」！

再選港版「智伯」，政治倫理喪失殆盡

據聞港版「智伯」有聽話之才能。其典範如於半年內打倒昨天之我，服從中央發展大灣區的大局——4月份口口聲聲繼續落實沙嶺超級殯葬城，然而10月《施政報告》北部都會區藍圖卻打倒昨日之我！

港版「智伯」另一才能，是掌控擁有18萬公務員之龐大行政體系，最新例證是有歪行政常理，任命親信公務員事務局長，替代統籌各局署的政務司長及專職的食衛局長，統籌防疫工作！

港版「智伯」亦有趨吉避凶之才能，其上任至今，「派糖」能力之高，當然有環境因素，但凡有阻力者均避之則吉，小如強積金對冲，大如土地房屋供應，均迎難而下，與其「好打得」之外號相違！

據聞又有「智宣子」者建議選取港版「智伯」再做一屆，以其聽話云云！若有此事，香港之政治倫理當喪失殆盡矣——不但不用承擔黑暴亂港之災責任，還有延任之犒賞！不過，香港明天會更好之判斷仍然有效，只是跌跌撞撞，L形發展。香港絕大多數人自然可以剝花生，稍等港版「智伯」繼續剛愎自用5年；闖出大禍後，等中央出手，力挽狂瀾。小人者，其德性難改矣！

智宣子亦智伯者

以古為鑑，選人之事，寧取愚者，不用小人；皆因小人智勇雙全，如虎添翼，有力作奸為暴。但筆者相信，中央再沒有智宣子者，需要執行綏靖政策。現今的主政者大刀闊斧，對治港者有5項要求：立場堅定的愛國者，以及善於解決社會矛盾、切實為民眾辦實事、有能力團結各方力量、有擔當責任心的治港者。觀乎港版「智伯」一句不用港澳辦主任夏寶龍「告別劏房」一詞，因為一些劏房「其實冇乜問題」，「有啲後生仔鍾意多啲私隱」，便知其缺乏為民眾辦實事之同理心。而其負責房屋事務的局長居然說出（輪候公屋）「3年上樓」目標不變，但預計要十多廿年才可達成。這個港版「智伯」執政團隊對低下層生活慘况簡直麻木不仁，如何符合夏主任切實解決社會矛盾及為民眾辦實事之要求！

這位港版「智伯」亦有恬不知恥的性格；在最後一份施政報告中多次提及今屆政府比上屆更能做出成績，如在動用《收回土地條例》徵收新界棕地面積上，比上屆好。但她是否忘記了自己是上屆政府的政務司長，即當家二把手？若上屆政府有何得失，她亦有一份責任。况且，土地房屋供應並非一時三刻之事，今屆成果亦可能是上屆或再上一屆（她是發展局長）「種樹」結果！大家都知道，再上一屆曾蔭權政府正是社會瀰漫一片「地產霸權」之聲；身為負責土地供應的發展局長是否一點責任都沒有！看來推卸責任是這位港版「智伯」之能事！

大家有沒有留意到，港澳辦發言人「積極評價」特首施政報告是在發表後兩天才公布的；而且形式有點怪異：並非正式新聞稿，而是用回應查詢的問答形式！問的是施政報告「引起社會廣泛關注，請問對此有何評論？」；答的是短短幾行，其中「希望香港社會各界人士積極參與施政報告的討論，多提建設性意見建議……」云云。港澳辦發言人看來是費煞思量，不知如何評價這份未有切實即時為民眾辦幾件實事的施政報告！

恕筆者愚昧，亦沒有內幕消息，只是根據政治倫理及傳統中國甄選政治人才之道，結論只是一句，近日吹風港版「智伯」獲中央祝福連任云云，應假設智伯者與智宣子為同一幫人！

作者是香港中文大學香港亞太研究所名譽高級研究員

[王卓祺]