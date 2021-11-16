阮穎嫻：政府應否直接操控樓價？

這個問題有兩個解讀。一是政府是否應該制定任何會影響到樓價的政策，二是政府是否應直接控制樓價，以控制樓價在某一個水平為政策目標，並以樓價為標準衡量政策成效。第一個解讀涵蓋得實在太闊，很多措施都或多或少會影響到樓價；這裏的討論，以第二個解讀為框架較合適。

價格資訊有助調節供應

在市場經濟中，價格是一個信號，告訴人們商品的供求狀况。例如，當需求大於供應時，商品價格上漲，有助市場將商品分配給更願意支付代價的人，所以價格調整令市場有效率。同時，較高的價格促使生產者增加供應，因為增加供應有利可圖。

當政府試圖控制樓價時，就出現很多問題。首先，市場扭曲，價格機制失靈，供求資訊不準確，無法驅使供應商在價格上升時供應更多。遏抑樓價造成市場供應短缺，但政府又沒有能力以公營方法供應更多，修補缺口，如興建公屋速度緩慢。

第二，什麼價格才適合？1萬元一呎還是8000元一呎？政府並不比市場更了解樓價，反應緩慢落後。其次，每個單位特性都不同，坐向、地段、配套相差很遠，政府很難為每一處房屋定價。

第三，真實價格不容易全權控制。時有聽聞，大陸某些城市，在實施樓價調控後，市場私自做價格回扣，或買賣雙方向政府報告與真實交易價格不同的虛假交易價格，即陰陽合同。大家想盡辦法規避限價，政府又要嚴加監察，耗費資源。

價格操控扭曲市場，政府通常搞禍多過搞好，唔搞好過搞。

解決住屋問題 應使用操控價格以外的措施

對於以上抗拒價格操控的看法，有人反駁房屋不同於其他商品，因此政府有責任控制房地產價格。誠然，房屋可以用來住也可以用來投資，可以買也可以租，房屋每一間都獨一無二，交易銀碼大，很多人要問銀行借錢才買得到，而且交易成本高，流動性低。由於房屋這麼獨特，坊間的不同反駁值得討論。

有人認為房屋是必需品，就像政府提供社會保障、基礎教育和醫療保健一樣，政府應該確保每個公民有瓦遮頭。但這並不等於政府應控制樓價，其他可能的解決方案包括為有需要的人提供公屋或租金補貼，這些政策不涉及直接價格操控。

而且，控制樓價對幫助窮人買樓沒有針對性。遏抑樓價，如果不是去到最低的水平，那只是幫了剛剛上不到車的人上車，對最窮的人來說沒有幫助。

有人指出，房屋與金融市場有關，會影響金融體系，所以政府應控制樓價。原因是很多人做按揭買樓，如果樓價下跌太多，不能還款，壞帳增加，銀行可能會倒閉，影響整個金融穩定，甚至引爆金融危機，例如2008年金融海嘯，雷曼兄弟和其他金融機構倒閉。為此，政府（或中央銀行）可能會採取宏觀審慎政策（macroprudential policy）限制樓價過度波動。香港對這種政策並不陌生——買家印花稅、額外印花稅和調整按揭成數都廣義地屬於這一類。這種政策能否有效控制樓價，值得商榷。但鑑於金融系統穩定的重要性，以及金融危機潛在影響巨大，政府似乎有責任規範房屋市場，以防爆煲。

不過，這種控制的主要原因是保護金融體系，而不是使市民負擔得起樓價，而且，宏觀審慎政策除了遏抑樓市過熱，亦要避免樓市跳崖式下跌以保持穩定，所以不一定是降低樓價。

宏觀審慎政策所使用的政策工具非直接限價，而是上述的稅項或按揭成數等。事實上，許多旨在實現其他目標的政策也會影響樓價。例如發展項目環境影響評估的要求，可能大幅延長房屋項目的發展計劃，造成供應緩慢，樓價上升，但這種政策的目的並不是為了影響樓價。

樓價高皆因干預太多 而非干預不夠

又有人說香港房屋問題是放任私人市場自由發展而成，他們認為香港是地產霸權，意思是市場是寡頭壟斷（oligopoly）或壟斷式競爭（monopolistic competition），價格高於市場競爭均衡價格，房屋供應量較小，因此政府應發揮控制價格的作用。

假設地產霸權是真的，這個霸權應該不是天然而成的，而是人為干預的。干預來自各樣規劃、地政、房屋的法例。私人土地擁有者不能隨意發展自己的土地，要經過政府批准，這樣限制了很多私人供應。官方供應土地是否足夠是政府控制的，也不是市場機制決定，所以無論公私供應都有人為干預。在這個情况下，有人會覺得政府更應該直接干預樓價，撥亂反正。

較好的做法，是減少對私人發展的干預，拆牆鬆綁。樓價太貴即是供應不足，政府應加緊推地，及令私人土地更易發展。即使假設地產霸權這個論述正確，也不代表政府應該直接操控樓價。

對於政府是否應直接操控樓價，我的簡短回答是否定的，但政府應以增加供應及財富再分配等方法，達到令市民安居樂業的目標。

作者是港大經管學院講師

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[阮穎嫻]