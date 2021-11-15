鄭立：不強制用「安心出行」 叫人怎樣安心投票？

決心提升防疫標準 卻多了個明顯漏洞

有過在本港投票經驗的人都知道，投票站本身人口流動頻繁，一次投票的過程，大部分人都要通過同一頗密閉的空間。其中還要重複使用投票的印章，而且在投票站的出入口，都會常有兼職民意調查人員，而且投票本身一天就要完成，其危險程度一定比街市與圖書館都要高很多。

既然政府決心要提升防疫標準，期望將「安心出行」的紀錄交給中國內地的地方政府，好讓他們放行，中間卻多了一個明顯漏洞，定必會遭到對方的留難質疑，而這將很可能導致香港與中國內地不能通關，甚至有可能出現投票站傳染確診的案例，而「安心出行」機制對此不能起作用，那到時誰要負上這個責任？况且「安心出行」是政府自己推廣的東西，不以身作則，只許州官放火，不許百姓安心出行，又何能服眾？

不少投票站本來就是公共建築

而且，不少投票站本來就是公共建築，在新的規定下，它們本來就要市民掃「安心出行」才可以進去，也就是說，很多投票站在新規定下必須用「安心出行」才能進入。如果所有投票站都不需要掃「安心出行」進入，那些本來是公共建築的投票站，豈非全部違反了條例？還是公共建築的投票站才需要掃「安心出行」進入，而非公共建築的投票站則不需要？無疑，一刀切讓所有投票站都需要掃「安心出行」進入，才是解答。

否則，市民顧慮投票站的高感染風險，投票意欲可能會因此受到打擊，就算不顧慮到自己可能會感染疫症而喪失性命，也會擔心那些一車車送入投票站的長者的健康，那叫人又如何安心投票？

結論是，為了市民的健康着想，為了及早與內地通關，為了大灣區未來千年的繁榮，以及維護香港的法治與選舉制度，去投票站都應該要市民掃「安心出行」。

作者是專欄作家

[鄭立]