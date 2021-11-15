謝智勇、陳皓天、周艷秀、梁煒琦、王淑芬：談中醫院的落成——從執業試說起中醫教育改革

隨着中醫院落成，中醫人才培訓系統和評估臨牀能力的方式備受關注。現時香港中醫師的臨牀能力考核，是由中醫藥管理委員會（下稱中管會）釐定，畢業生須通過中醫執業資格試（下稱執業試）才可註冊執業。然而中醫業界多年來均有聲音反映執業試難以準確評核中醫的臨牀能力，如醫師的四診技巧、辨證論治思維、操作技巧等，故建議改革。

根據去年香港研究學院趙永佳教授團隊的《專業化的長征：香港中醫師對專業發展的態度研究》調查所得，超過七成業界人士認為執業試及教育配套，缺乏對畢業生臨牀操作能力測試。前線中醫聯盟亦於2017年給立法會的文件中建議，必須盡快檢視執業試，務求讓執業試的內容更貼近本港醫療環境和病人需求，包括提高筆試及格分數要求、增加傳統中醫和中醫經典的考核內容、加入本地實習要求和實際臨牀考核部分。中醫在中醫院面對的病種更為廣泛，為了病人福祉及中醫教育發展，當局更應把握時機，完善執業試以及中醫進修課程。

中醫執業試的前世今生

1990年代末，當局建立中醫專業註冊制度，故成立中管會統籌執業試。《中醫藥條例》列明，中醫課程畢業生須圓滿完成中管會信納的中醫學課程和不少於30周的內地中醫院臨牀前期實習，最後通過由筆試、口試兩部分組成的執業試，就可在港執業，但現時執業試的考核方式，確實與臨牀實際操作不對等。

根據執業試《考生手冊》，考核分兩個部分，一、筆試：考核考生對中醫基礎理論、經典文獻和臨牀知識等的認識，合共300條多項選擇題，答對五成半即為及格；二、口試：以面試形式進行，考生須就着兩個書面病例提供的患者年齡、性別及四診資料，通過口述疾病的病因病機、治法方藥和預防調攝等方面，取得六成分數即可及格。但值得留意的是，整個臨牀考試並不牽涉任何實際操作，包括傳統四診方法（望、聞、問、切）及治療方法（如針灸、骨傷、推拿手法和具體藥物處方）等，故讓人質疑其未能全面考核考生之臨牀水平。

執業試的漏洞不利於中醫教育發展。由於本港3所提供中醫藥教學的高等院校的中醫課程設計主要以執業試考核內容為藍本，故有關辨證思維、治法方藥進退、操作手法和醫患關係等內容所佔比重較小。本科學生於4年半的臨牀前期課程（課程總時長為6年，前4年半為臨牀前期課程，後1年半為內地中醫院實習）所修讀的內容與考核模式，都是按執業試考核大綱所訂立，其考核方式較為刻板，缺乏臨牀操作，令中醫學習淪為紙上談兵。長遠來說，這樣的教育不利於培訓人才。

以古知今：執業試的倒退？

在古代，中醫須面對各種輕重疾病。因此，其考核方式更為嚴謹，會持續地評估醫者的論理及臨牀水平，以決定其薪酬，不及格者甚至會淘汰開除。早於周代，政府已根據醫生平日的治療效果，評定其技術之優劣，決定俸祿厚薄。至唐代，太醫署設立的考試更嚴格，以月試、季試及年終總試持續評核學生水平。而宋代太醫局的學生則須經太醫保舉，聽讀一年後，考試及格方可正式入讀。紹熙二年（1191）則規定考試分墨義、脈義、大義、論方、假令、運氣6項，以六通為及格。醫學生亦須輪流給太學、律學、武學學生及各營將士治療，至年終考查其成績，以分三等，給予獎賞。醫療失誤多者，則會予以責罰，甚至開除學籍。由此可知，古時已嚴格考查中醫的臨牀操作，所以面對將來更複雜的疾病，當局有需要檢視現時考核能否貼近臨牀，配合日後發展。

完善執業試之兩大方向

若要改革執業試，我們建議兩大方向。

第一，參考內地做法，實踐臨牀應用。根據國家中醫藥管理局中醫師資格認證中心發布的《中醫執業醫師資格考試大綱》，考試分為實踐技能考試及醫學綜合考試。前者除了包括臨牀病案答辯，更有實際應用操作能力的考核，例如針灸和推拿技術，亦有觸診及叩診等臨牀檢查方法。考官會從旁檢查考生的脈診手法和問診方向是否有誤，從而判別考生是否通過考核標準。後者則是以筆試形式考核考生中醫經典及基礎等知識。由此可見，國內執業試並非單純考核考生口述病案和背誦書本的能力，而是配合實際操作，測試考生執行臨牀技巧的能力。在中醫院即將落成之際，當局應積極完善考試，以應對日後門診與住院結合的中醫發展。

第二，設立「監督評估」為執業資格的條件，確保專業水平。監督臨牀評估模式可確保醫療專業水平。本港多種醫療專業均有嚴謹的課程設計及臨牀評估把關，受業內人士及大眾認可。一般需在實習期間完成由上級主導的臨牀實習考核，以貼近真實多變的情况。例如本港物理治療課程中，學生必須完成上級指派工作，並達到滿意水平，才可通過該實習課程以取得相應學分（Credits）以滿足畢業要求。而經本港大學培訓的西醫，必須完成一年令簽核機構滿意的駐院實習，獲得「經驗證明書」以換取註冊的資格（即《醫生註冊條例》(第161章)第8及第9條）。其他設有類似要求的醫療專業包括護士、職業治療師等，可見此類實務考核是醫護界註冊的常見要求，中醫可參考這些較完善的醫療行業的註冊制度，以改善執業試。

中醫人才培訓及臨牀水平直接影響廣大市民福祉，在發展中醫院服務之時，檢討執業試評核方式實在刻不容緩。當局應把握時機，廣泛諮詢業內人士意見，並參考國內及本港其他醫療專業的考核制度，完善執業試，繼而推動中醫進修課程及人才培訓之改革，提升整體中醫之臨牀水平，推動中醫發展，讓市民可享用更優質和專業的中醫服務。

作者謝智勇是中醫本科六年級生，陳皓天、周艷秀、梁煒琦、王淑芬是註冊中醫師

[謝智勇、陳皓天、周艷秀、梁煒琦、王淑芬]