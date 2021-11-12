李峻嶸：新選制是否清一色的另一指標

「黃」與「非黃」 投票意欲可能都比往日低

立法會選舉將至。在新的選舉制度下，普選產生的議席數目和比例都不如前。選舉氣氛比往日要冷，應是可以預見的。過往泛民的主打是力爭雙普選。現在誰都知道，在短期內要中央同意香港政制向雙普選的方程大幅邁進，是不可能的事。換言之，要再靠過往的主調去吸引泛民選民作「工具性投票」，實屬難事。再加上不符合官方「愛國者」標準的參選人必然出局，即使有「非建制派」人士能在地區直選「入閘」，不少「黃營」選民也未必能在候選人名單中找到喝彩的對象。在這情况下，即使他們可能想對建制派參選人報以噓聲，但索性不投票或者投無效票，可能是更吸引的選項。

筆者懷疑，就算對「非黃」選民而言，前往票站投票的積極性也很可能比往日低。兩年前的區議會選舉，「黃營」狂勝（後來的辭職和DQ潮是後話）。一個被忽略的事實是，無論是相對2015年區議會還是2016年立法會的直選結果，建制派在2019年區議會選舉的得票數目都是高出不少的。一個可能的解釋是，在當時的政治危機中，有數以十萬計的人覺得要以投票這方式以求保衛既有的秩序，又或者藉此向反對派說不。

後來的故事，大家都知道了。北京透過《港區國安法》和改革選舉制度等手段以求恢復秩序。這些做法當然不會一夜之間使民意逆轉過來。但在幾乎斷絕了反對派撼動政權的門路後，秩序真的似乎回復到以往那個政治紛爭並不尖銳的時代。既然北京出手為他們解決了問題，認同穩定和秩序的選民，未必會覺得有迫切性在選舉當日到票站走一趟。換句話說，這些人要「工具性投票」的理由，是減少了。當然，必然有人會以投票顯示自己對新選制的認同。但少了被他們視為「搞事」的人物在參選名單上，他們也少了藉投票表態的動機。

政制改革以外的議程

如果兩大陣營之中都有不少選民缺乏投票動機，那麼在地區直選中，有能力靠社團或人際網絡動員選民投票的參選人，其優勢大概會比以往更加明顯。缺乏這些法寶的參選人，無論算是哪個派別，都有必要在競選期間設法說服選民：為何要花時間到票站投他們一票。

在政制改革不能再成為選舉議題時，參加直選的人士要做到這一點，就要花時間和心機去開發其他議程。房屋問題、勞工保障和各式各樣的社會保障，向來都是大量市民有感的議題。現屆政府也有就這些議題做過工夫，但根據本月初香港民意研究所發表的「社會政策評價」民調結果，市民對相關政策的滿意度都低於5分（以10分為最滿意）。歸根究柢，假如資本的利益不被觸碰，不少市民仍要面對住屋成本高、工時長、社會保障制度又無法帶來安全感的生活。

有人或認為這些議題實是老掉牙，永遠都炒不起來。但別忘了當年原社民連三子牽起議會抗爭，第一波發難就是以生果金作切入點。前年初政府要削減60至64歲健全人士的綜援金，在各大小政黨的聲討下也實際上是妥協了。

參選人有否空間公開挑戰資本的利益？

更全面的租務管制、規管工時、保障零散工、失業保障等議題，其實擺在眼前。不過，在講求議會秩序、政府跟公民社會關係被重塑的時代，實際要如何操作以激發選民的投票熱情，又是另一個難題了。而且不能忽視的是，要參加是次立法會選舉，是需要選委會5個界別都要拿到最少兩個提名。而選委會的第一界別就是商界。尋找兩位較有良心甚至是願意「背叛」自己階級利益的選委，是容易還是困難？我無法斷言。但假設下屆立法會選舉的提名辦法大致不變，商界在選委會中的影響力，又是否會制約了下月選舉參選人所倡議的政策和政綱？

夏寶龍說新選舉制度不是要搞「清一色」。或者，除了「非建制派」入閘的情况外，直選界別參選人是否有空間在設定選舉主軸時，公開挑戰資本的利益以累積民意力量，也是新選舉制度算不算是「清一色」的指標。

作者是理大專業及持續教育學院社會科學、人文及設計學部講師

[李峻嶸]