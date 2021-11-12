李峻嶸：新選制是否清一色的另一指標

【明報文章】政治科學中，對投票行為的解釋，有工具性（instrumental）和表達性（expressive）兩個切入點。簡化一點來說，工具性投票是指選民投票的考量是投票帶來的實際結果，如候選人能否當選、投票對政策和政局的影響。而表達性投票所重視的，則是投票行為本身的內在價值。有學者將表達性投票比喻為運動比賽的觀眾為選手喝彩或喝倒彩一樣。
「黃」與「非黃」 投票意欲可能都比往日低
立法會選舉將至。在新的選舉制度下，普選產生的議席數目和比例都不如前。選舉氣氛比往日要冷，應是可以預見的。過往泛民的主打是力爭雙普選。現在誰都知道，在短期內要中央同意香港政制向雙普選的方程大幅邁進，是不可能的事。換言之，要再靠過往的主調去吸引泛民選民作「工具性投票」，實屬難事。再加上不符合官方「愛國者」標準的參選人必然出局，即使有「非建制派」人士能在地區直選「入閘」，不少「黃營」選民也未必能在候選人名單中找到喝彩的對象。在這情况下，即使他們可能想對建制派參選人報以噓聲，但索性不投票或者投無效票，可能是更吸引的選項。
筆者懷疑，就算對「非黃」選民而言，前往票站投票的積極性也很可能比往日低。兩年前的區議會選舉，「黃營」狂勝（後來的辭職和DQ潮是後話）。一個被忽略的事實是，無論是相對2015年區議會還是2016年立法會的直選結果，建制派在2019年區議會選舉的得票數目都是高出不少的。一個可能的解釋是，在當時的政治危機中，有數以十萬計的人覺得要以投票這方式以求保衛既有的秩序，又或者藉此向反對派說不。
後來的故事，大家都知道了。北京透過《港區國安法》和改革選舉制度等手段以求恢復秩序。這些做法當然不會一夜之間使民意逆轉過來。但在幾乎斷絕了反對派撼動政權的門路後，秩序真的似乎回復到以往那個政治紛爭並不尖銳的時代。既然北京出手為他們解決了問題，認同穩定和秩序的選民，未必會覺得有迫切性在選舉當日到票站走一趟。換句話說，這些人要「工具性投票」的理由，是減少了。當然，必然有人會以投票顯示自己對新選制的認同。但少了被他們視為「搞事」的人物在參選名單上，他們也少了藉投票表態的動機。
政制改革以外的議程
如果兩大陣營之中都有不少選民缺乏投票動機，那麼在地區直選中，有能力靠社團或人際網絡動員選民投票的參選人，其優勢大概會比以往更加明顯。缺乏這些法寶的參選人，無論算是哪個派別，都有必要在競選期間設法說服選民：為何要花時間到票站投他們一票。
在政制改革不能再成為選舉議題時，參加直選的人士要做到這一點，就要花時間和心機去開發其他議程。房屋問題、勞工保障和各式各樣的社會保障，向來都是大量市民有感的議題。現屆政府也有就這些議題做過工夫，但根據本月初香港民意研究所發表的「社會政策評價」民調結果，市民對相關政策的滿意度都低於5分（以10分為最滿意）。歸根究柢，假如資本的利益不被觸碰，不少市民仍要面對住屋成本高、工時長、社會保障制度又無法帶來安全感的生活。
有人或認為這些議題實是老掉牙，永遠都炒不起來。但別忘了當年原社民連三子牽起議會抗爭，第一波發難就是以生果金作切入點。前年初政府要削減60至64歲健全人士的綜援金，在各大小政黨的聲討下也實際上是妥協了。
參選人有否空間公開挑戰資本的利益？
更全面的租務管制、規管工時、保障零散工、失業保障等議題，其實擺在眼前。不過，在講求議會秩序、政府跟公民社會關係被重塑的時代，實際要如何操作以激發選民的投票熱情，又是另一個難題了。而且不能忽視的是，要參加是次立法會選舉，是需要選委會5個界別都要拿到最少兩個提名。而選委會的第一界別就是商界。尋找兩位較有良心甚至是願意「背叛」自己階級利益的選委，是容易還是困難？我無法斷言。但假設下屆立法會選舉的提名辦法大致不變，商界在選委會中的影響力，又是否會制約了下月選舉參選人所倡議的政策和政綱？
夏寶龍說新選舉制度不是要搞「清一色」。或者，除了「非建制派」入閘的情况外，直選界別參選人是否有空間在設定選舉主軸時，公開挑戰資本的利益以累積民意力量，也是新選舉制度算不算是「清一色」的指標。
作者是理大專業及持續教育學院社會科學、人文及設計學部講師