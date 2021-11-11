陳帆川：每秒7萬元的政府宣傳片 盡顯香港特色

香港政府的宣傳伎倆常為人詬病，因為老土、沉悶、了無新意。唯一能夠奇峰突出地引起話題的，可能只有官員親身上陣拍片時所展露的尷尬演技，在網上或能引起一陣二創風潮。至於過去幾年最成功的消防處吉祥物「任何仁」，一鳴驚人的原因也僅因為成本低、夠「騎呢」，屬於無心插柳的成功例子，但亦後繼無人。

「香港城市品牌」予人「無品牌」印象

總製作費以千萬元甚或億元計的「香港城市品牌」，其YouTube頁面，無論是粵語版、普通話版還是英文版，予人第一印象，就是無「品牌」，因為它連數碼行銷最基本的品牌元素都欠奉，所有影片都沒有經過設計、劃一格式的縮略圖，影片標題格式也不統一。客觀地說，有點像在YouTube上大行其道的「偷片」帳號，連內容農場都及不上。

雖然頻道上的部分影片，在拍攝與剪接上貼近商業廣告水平，能夠解釋其聽上去驚人的製作費，不過，該類影片，比較適合在正經八百的傳統電視台上播放，跟崇尚創意與互動的社交媒體格格不入。

看看台灣 看看中國大陸

要比較，就不能不看台灣。別說海巡署等政府部門的facebook專頁瘋狂地採用網絡熱話、迷因、漫畫來跟年輕網民互動，人氣高企，就連蔡英文本身也屬於半個KOL，不時跟各大KOL合作拍片，還一度推出《總統做什麼》和《小英去哪裡》等系列節目。雖然其演技不如韓國瑜，但跟網民溝通的誠意也搭夠了。

再看看中國大陸，雖然常說央視和新華社是國家宣傳機器，但它們早已全面擁抱網絡世界，推出眾多年輕記者作KOL，跟觀眾互動、拍Vlog（影片網誌）、做直播。央視有400多萬粉絲的王冰冰，新華社有200多萬粉絲的張揚，前者甚至在最近趁着雙十一，為央視直播帶貨，未知她有否為國家帶來一秒7萬元的收入？

反觀香港，這個人均GDP拋離中國大陸與台灣的城市，繼續以7萬元一秒的電視作品，跟網友互動，別樹一幟。這證明了香港還是一個遍地黃金的城市，即使跟世界潮流背道而馳，許多人還是不愁沒機會，滿載而歸。

作者是新聞工作者、文化評論人

[陳帆川]