馬仲儀：不斷循環的歷史

2020年春，新冠肺炎在中國爆發，香港人很想保護這地方，不想讓病毒傳入香港，強烈要求「封關」。一句傷害兩地人民感情，政府拒絕了香港人的要求，直至新冠肺炎在香港和世界各地流傳和爆發。

倒行逆施 收緊本地防疫要求

2021年秋，新冠肺炎在本地已絕迹了一段時間，但中國國內多地卻再次見到病例。此時，政府用盡所有辦法，死心塌地跟隨內地政府的要求，哀求內地「開關」給香港人。一句硬說這是「多數」香港人的希望，再來輕佻一句「少數服從多數」，政府倒行逆施，收緊本地防疫要求，阻攔港人與世界的聯繫，逐步強制港人應用「安心出行」，勢成港版健康碼。

要求政策從港人利益出發 有人覺得是錯

政府初推自願性質「安心出行」之時，有些香港人對內地的數碼監控早有防避，便已提出質疑；今天政府強行推「安心出行」到種種社會生活上，各階層的市民都發出怨聲。2020年夏，我曾在訪問中質疑「港版健康碼」對防控疫情的成效，也提出它可能侵犯個人私隱和造成社會不公，我當時已受到部分立場人士攻擊。在今天的香港，更難公開提出這些評論了，要求政府的政策從香港人的利益出發，某些人明顯覺得那是錯誤的。

最近曾和一些從前關心社會時事的朋友和前新聞工作者見面，大家都說現在甚少留意本地新聞了，這是一種對今日社會情况的表態。我現在還是頗留意本地新聞，只是看了、聽了過後心中常有一個疑問：「究竟這個地方還是香港人的香港嗎？」

作者是醫生

[馬仲儀]