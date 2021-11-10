甘文鋒：新格局下的愛國資本主義

港人要明白內地發展理論

當然最明顯的「新」是《港區國安法》及選舉制度，但這些已是既定事實。那麼現時仍在提出「新」的各個參選人，該如何去演繹自己的政綱及口號？其實所謂的新格局也好，新形勢也好，並不一定是已成的格局或形勢，而是相比舊的那種英美標準視野，未來香港的發展將會依中國的視野為基礎。香港人如果要明白未來的發展方向，必然要明白內地的一套政治話語，以及發展理論。

因為歷史原因，香港人一般不太理會中央的政治論述，即使是與香港相關的言論，很多時都有意無意忽略掉。舉例來說，當習近平主席在本年1月27日重申要堅持愛國者治港時，很多香港人都不明白為什麼本來經常提到的港人治港，變成了愛國者治港。到後來有人解釋，才發現其實「愛國者治港」這個方針，早在1984年已被鄧小平提出：「港人治港有個界線和標準，就是必須由以愛國者為主體的港人來治理香港。」然後很多香港人才彷彿發現，多年來對港人治港缺乏充分理解。

「共同富裕」並非新概念

到了近期，在8月17日的中央財經委員會會議上，重提共同富裕，又在香港引起了一陣子熱烈討論，大家都不知道所謂的共同富裕所指是什麼。但其實這個概念在中國這個社會主義國家並非新概念，最早可以在毛澤東年代、中共中央於1953年通過的《關於發展農業生產合作社的決議》中找到，當時毛所提到的是如何利用合作社制度去消滅農村貧窮，使全體農村人民能夠共同富裕起來。

而真正令到「共同富裕」這個概念廣傳的，是鄧小平在上世紀80及90年代多次提及中國特色社會主義的目標。在香港，關於鄧小平的經濟建設方略，比較多人提到的是先讓一部分人富起來，但這只是一個方法而不是目標。先讓一部分人富起來是要幫助貧窮的人，以先富帶動後富，最終目的是要達到共同富裕。

有關鄧小平對共同富裕的理解，他在1992年視察南方時的發言應該最能解釋清楚：「社會主義的本質，是解放生產力，發展生產力，消滅剝削，消除兩極分化，最終達到共同富裕。」因此中國作為社會主義國家，共同富裕本來就是其目的，解放和發展生產力是方法，消滅剝削及消除兩極分化是目標，做到了就是共同富裕。

該出手時 中央對任何人都不會手軟

如果明白這個道理，就能理解中央政府近期一連串針對大商家及資本家的行為。改革開放後，生產力被解放了，發展到一些人大富起來，但卻也造成了剝削及社會貧富懸殊。有很多人認為中央不會出手也不敢出手，但該出手時，中央對任何人都不會手軟。當大資本家有點得意忘形時，就該提一提共同富裕這個概念了。正如當有些人在政治上行為過火了，中央就需要重申一下愛國者治港。

正如上文所言，在「新」的形勢下，我們必定要重視中央的政治論述，共同富裕是一國的目標，香港即使實行資本主義，也應與國家一起消除社會剝削及分化。鄧小平曾認為，資本主義難做到共同富裕：「如果走資本主義道路，可以使中國百分之幾的人富裕起來，但是絕對解決不了百分之九十幾的人生活富裕的問題。而堅持社會主義，實行按勞分配的原則，就不會產生貧富過大的差距。」

企業要為國家情懷付出

那怎麼辦？答案在第三次分配。現時中央強調要做好第三次分配，其實亦是提醒實行資本主義的香港，要改善及提升第三次分配，向共同富裕的目標進發。與市場實現的第一次分配，以及政府調節的第二次分配相比，出於個人習慣及道德影響的分配就是第三次分配。在企業的角度而言，自願改善社會的第三次分配，多貢獻社會公益，其實就是達至共同富裕的第一步。

這種與為了社會可持續發展而提倡的企業社會責任又有所不同，為了共同富裕而加強公益事業的出發點，是為了配合中國的社會主義，即從國家層面出發，一起向同一目標出發，是一種愛國情懷。在新的格局下，企業儘管可以透過資本主義制度繼續累積資本，但亦需有愛國情懷，為社會多做公益貢獻，以解決各類社會民生問題，特別是土地房屋等老大難問題。

在新格局下，為了共同富裕的目標，愛國資本主義應該會慢慢成為主流。香港的企業家及公司要融入大灣區分得紅利，在香港亦應該要肩負一定的國家責任，除了共同富裕外，將來如有其他國家目標，也應有愛國情懷共同承擔。這種企業要為國家情懷付出的想法，在從前的香港可能是不可思議的，但在未來愛國資本主義的影響下，估計應該會慢慢成為主流了。

作者是香港青年時事評論員協會會董

[甘文鋒]