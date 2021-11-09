劉進圖：轟外國記者會恐適得其反

FCC吐苦水 政府喜歡與否都應聆聽

外國記者會上周五公布調查結果，促請當局採取措施重拾記者信心。但就在同一天，外交部駐港公署便發文反駁，嚴正警告外國記者會立即停止以新聞自由為名詆譭香港法治，對問卷調查表示強烈不滿和堅決反對，批評外國記者會背棄職業操守，炮製毫無代表性和公信力的報告，抹黑香港新聞自由。

外交部駐港公署的反應，讓人頗為意外。按常理來說，外國記者會替會員吐苦水，訴說工作環境惡化，反映部分會員有意離開香港，特區和中央政府無論是否喜歡，都應該仔細聆聽嘗試理解，發文炮轟人家對香港和國家有什麼好處？客觀效果會否適得其反，損害香港和中國的國際形象？

美聯社前攝記的口述自傳

這件事情讓我想起剛收到的一本書——《世界不是這樣的》，是美聯社前攝影記者劉香成先生的口述自傳。1990年代初，我和太太在莫斯科認識香成，他拍攝的戈爾巴喬夫宣布辭職的照片，拿了普立茲新聞獎，「六四」時在天安門廣場那幀單人擋坦克的照片，也是他領導的攝影團隊拍的。後來他離開美聯社，先後替美國時代華納集團和新聞集團開拓中國業務，游走於中國領導人與美國傳媒大亨之間，經歷相當傳奇。

劉香成自言，他一生的事業，無論是作為美聯社攝影記者，還是作為時代華納和新聞集團的高管，抑或是作為獨立攝影家，用藝術的方式記錄時代，本質都是在做同一件事，「我不斷地向西方介紹中國，也向中國解釋西方」，而他在這過程中經常說的是「中國不是這樣的」、「西方不是這樣的」，也許因此自傳定名「世界不是這樣的」。這部書列舉了大量真實而生動的例子，說明雙方向對方的誤解如何既廣且深。

劉香成近距離見證了中美兩國如膠似漆的歲月，也目睹了2016年以來兩國劍拔弩張的時光，他在自傳結語中說：「我相信中國和美國這樣重要的兩個國家，不可能去徹底隔絕，無論經濟、政治、文化等方方面面，都有着千絲萬縷的聯繫。」至於西方媒體與中國政府的關係愈趨緊張，劉香成的看法是：「中國和西方應該相互理解、開放市場、互惠互利，媒體和文化產業應該保持對彼此的影響力和克制力。」

相互的克制力已不存在

為什麼把「影響力」和「克制力」放在一起？劉香成解釋說：「當大家相互開放市場，產生利益關聯的時候，也就同時會獲得對彼此的克制力，這是顯而易見的道理……可是近兩年我們看到香港的輿論場，對內地的批評聲音，幾乎是一邊倒的態勢，那就說明這種相互的克制力已經不存在了，這是值得憂慮的問題。」

也許我們可以把同一分析，應用到外交部駐港公署與外國記者會的矛盾上，當負責外交的官員與稱為「第四權」的外國記者群體之間，出現批評一邊倒的態勢，反映相互的克制力已經不存在，這是值得憂慮的問題。

作者是資深傳媒人

[劉進圖]