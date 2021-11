【明報文章】自從香港第二次移民潮展開後,不少評論人士均提及行為經濟學鼻祖赫緒曼(Albert Hirschman, 1915-2012)的經典著作《叛離、抗議與忠誠》(Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations, and States, 1970),以之作為分析港人離開或留下的運作模式的基礎。