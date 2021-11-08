鄭立：不如一鋪過 搭港鐵要用「安心」啦

杜蘭朵的故事

政府坦白這樣做的原因，就只是希望中國大陸對香港通關。換言之，中港通關要求被當地的政府拒絕，可以想像，當香港政府向中國政府提出要通關時，對方以種種理由請香港高官食檸檬，說香港未達成標準。

杜蘭朵的故事中，杜蘭朵公主之所以弄出難題刁難求婚的人，不是因為她真的需要那些人解決那些難題，而是她根本不想跟那些人結婚。因為後來有個王子真的解開了3個難題，杜蘭朵還是不願嫁給王子。杜蘭朵出高難度難題的原因，不是因為想王子達成標準，而是因為不想嫁而找藉口去刁難，你做不到，她就可以拒絕你，你做到了，不見得她會接受。

餐廳、街市會比港鐵車廂更擠迫？

在下建議，與其不湯不水，又被拒絕一次，不如徹底一點。直接要求使用所有交通工具，都要用安心出行，特別是港鐵，如果真的講人多就會傳染，我真的看不出有什麼餐廳或者街市，會比港鐵車廂更擠迫，以及更多人口流動。否則，根據什麼科學理由，會認為港鐵裏不會傳染病毒？

為了抗疫，應該要求乘客在全港的港鐵站，嘟八達通之前都刷一次安心出行，然後每個車卡又刷一次安心出行，這樣才能夠徹底追蹤確診者的軌迹。如果做到這地步，拿出來給中國的地方政府看，想必他們也無話可說。不倫不類做半套，只會被刁難多一次，不如一鋪過。

根據歷史，每次特首說她做的事是「市民期望」時，都一定有好戲睇。既然市民那麼期望和中國大陸通關，請政府不要客氣，所謂人一世物一世乜都要試試，免得將來後悔有權無用到盡。

作者是專欄作家

[鄭立]