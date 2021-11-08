盧文端：泛民與新選制需相向而行 莫背道而馳

中央對泛民一直善意包容

「一國兩制」本身就包含對不同政見人士的善意和包容。多年來，中央對泛民一直保持包容態度，在政治上給予泛民人士各種空間。中央主持香港《基本法》起草時，就注重吸納泛民的代表人物擔任草委和諮委。香港回歸之後，特區的立法機構、管治團隊以及各種諮詢架構內都有泛民背景的人士。香港市民不會忘記，2010年，民主黨歷史性應邀走入中聯辦，促成政改方案得以通過。這件事既體現了當時的民主黨理性務實，更表明了中央對泛民的重視。記得國家主席習近平在慶祝香港回歸祖國20周年大會的講話中特別談到：從中央來說，只要愛國愛港，誠心誠意擁護「一國兩制」方針和基本法，不論持什麼政見或主張，我們都願意與之溝通。習主席的這段話，是中央處理與泛民關係的基本指導思想。香港社會當時也普遍認為，習主席的講話是表達中央對泛民的善意和誠意。

在過去的「修例風波」及「黑色暴亂」中，泛民整體上扮演了極壞的角色，產生了極壞的作用，但中央沒有放棄泛民，仍然是給泛民機會和空間，最突出的表現有3點：

一是全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍強調「愛國者治港」不搞「清一色」，給泛民參與香港治理的機會。港澳辦常務副主任張曉明在解讀不搞「清一色」時說得很直白：泛民裏面也有愛國者，他們仍然可以依法參選、依法當選。

二是新選舉制度為泛民預留空間：不僅保留了泛民佔優勢的某些功能組別的個人票制度，而且在外界最關注的地區直選中實行「雙議席單票制」，讓泛民有機會憑藉選票優勢，穩取地區直選的半數議席。

三是全國人大常委會去年8月通過決定，現屆立法會續任不少於一年，泛民議員也保留任職資格。後來落實區議員宣誓規定，也有一些泛民議員宣誓有效，合資格留任。

非建制派與新選制相向而行空間更大

今次立法會選舉是新選制下的第一次立法會選舉，是立法會各方勢力結構重新整合的重大契機。對於泛民中有意參政的政團和人士來說，這是一個機不可失的重大機會，失去今次機會，有可能喪失在香港政制發展中的角色。一些非建制派人士積極尋求參與選舉，是與新選制相向而行，對自己對香港都有好處，是中央樂於見到的。

這裏所說的非建制派包括一些泛民人士，但又不能簡單等同於泛民：一方面，有些非建制派人士認為泛民的聲譽現在並不好，不願意稱自己為泛民；另一方面，也是更重要的是，非建制派與以民主黨為代表的傳統泛民有很大的不同。

第一，對特區政府和中央政府的態度不同：非建制派認為，他們與特區政府和中央政府不是你死我活的「敵人」關係，而應是互動對話的對象，這一點，狄志遠先生在〈從歷史發展角度 看非建制派定位〉一文講得很清楚。傳統泛民則奉行對抗路線，視特區政府和中央政府為對抗的對象。

第二，對民主的態度不同：非建制派認為，香港的民主制度必須建基於符合憲制和憲法的要求。傳統民主派卻不尊重國家制度及特區之憲制秩序。對此，湯家驊先生在〈前路茫茫的傳統民主派〉一文作出了全面的分析。

第三，由於以上兩個不同，也就產生對新選制態度的區別：非建制派積極參與今次立法會選舉，傳統泛民則抵制選舉。

筆者認為，非建制派人士參選，不僅為相關的政團和個人拓展了政治空間，更大的意義在於，他們作為建制派支持者以外市民的利益代表，進入立法會表達訴求，爭取利益，代表他們的選民監察政府、質詢官員，使香港的多元聲音和利益得到反映和照顧。這是香港實行「一國兩制」的題中應有之義，也是實現良政善治的需要，亦是中央不搞「清一色」要求的體現。

本人和一些第五界別的選委，對於符合愛國者條件的非建制派人士參選立法會，一直持積極正面的態度。我們願意為一些非建制派人士提名，當然不是認同被提名者的政見，而主要是尊重他們所代表的聲音和民意，希望選舉更具競爭性，更有代表性，更能體現中央不搞「清一色」的政策精神。

也要看到，非建制派參選爭取提名的過程遇到一些困難，並不是很順利，出現這種情况也不奇怪。據筆者了解，一些第五界別的選委確實感到提名非建制派人士有些敏感，這雖然與這些選委與非建制派人士的政見不同有關，但最大的困難還是怕「提錯名」，不希望「做錯事」承擔政治風險。這些選委對提名採取慎重態度，需要一定的時間了解情况並認真考慮斟酌，是可以理解的。據筆者掌握的情况，對於非建制派取得參選提名並不悲觀，相信有些非建制派人士的提名問題最終可以得到解決，如果不出意外，地區直選的選區大都會有非建制派人士參與競爭。

筆者還相信，非建制派人士以後還有更大的參政空間，特區的管治諮詢架構中，會進一步吸納非建制派人士，過去傳統泛民的一些位置將會被取代，非建制派的特殊作用將得到更好的發揮。

圍攻非建制派參選 是與新選制背道而馳

某些泛民人士圍攻參選的非建制派，顯然是與新選制背道而馳。這些參與圍攻的人，多是感到自己參政無望，不忿氣見到過去的「同路人」另尋出路。這種「攬住一起死」的攬炒心態，當然要不得。他們圍攻參選者的所為，不僅會為自己的政治檔案加上更多的負面清單紀錄，進一步堵死自己的參政之路，甚至有可能觸犯法律，因為，以各種方式恐嚇或威脅參選人或選民，以影響他們參選或投票的決定，有可能觸犯《選舉（舞弊及非法行為）條例》。

當然，這些參與圍攻非建制派的人只是極少數，並不能代表整體泛民。事實上，泛民人士也知道，他們在新選制之下仍然有參政空間。自立法會選舉開鑼、杯葛參選的傳統泛民「坐冷板櫈」之後，他們中的有些人已經開始反省：拒絕新選制是正確的選擇，還是錯誤的方向？傳統泛民中仍然擔任區議員的人，需要考慮自己長遠的參政之路何在；即使是曾經觸犯負面清單的泛民人士，今後仍然有機會回到「一國兩制」的底線之內，重返政壇。正所謂，亡羊補牢，未為晚也！希望繼續參政的泛民人士，現在能夠與新選制相向而行，以不同方式參與選舉固然好；即使一時難以參與，但最低限度也不要與新選制背道而馳，切記不要堵死自己未來的參政之路。

（編者按：狄志遠已報名參選立法會功能界別社會福利界，朱麗玲亦已報名）

作者是全國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長

[盧文端]