孫興杰：裂變的全球化與G20峰會的稀薄共識

螺螄殼裏做道場

在羅馬峰會之際，拜登與馬克龍之間的互動、放低身段向馬克龍的致歉，以及英法在捕魚權問題上的爭論，成為峰會焦點。峰會是在意大利舉辦的，主角卻是美國和法國，焦點議題則是澳洲撕毁法澳潛艇合同引發的爭論。G20應該是全球最重要的經濟治理平台，卻被G7成員國之間的分歧掩蓋了主題，這裏的背景是什麼？筆者以為，經濟全球化的地緣政治基礎在斷裂，全球化未必逆轉，但卻在裂變。羅馬峰會宣言非但不能彌合全球化裂痕，無關宏旨的稀薄共識反而折射出全球化的結構性斷裂。當下世界面臨的疫情、氣候變化以及經濟復蘇的重大議題，需要作為世界主要經濟體的G20作出重構文明秩序的努力和嘗試，但在羅馬峰會上看到的外交活動則是「螺螄殼裏做道場」。

2008年金融危機之後，G20成為全球應對共同危機的平台，從財長、央行行長的論壇提升到國家元首、領袖的「峰會」水平。在應對2008年金融海嘯方面，G20發揮了巨大作用，其原因除了各方合作意識之外，還有對1929年「大蕭條」的歷史記憶和共同威脅的感知。十幾年過去了，全球經濟復蘇依然乏力，但共同威脅的感知已然消失。

美國特朗普政府發動了全球性貿易戰和關稅戰，造成了全球化退潮或者逆全球化趨勢。拜登政府上台之後宣稱「美國回來了」，但只是有選擇地改變了特朗普的貿易戰做法。這次羅馬峰會期間，美國解除了對歐盟鋼鋁加徵的關稅，而美歐關係遠遠沒有回到特朗普任期之前的狀態。拜登極力表現出「領導」世界的姿態，但是美國主導的全球化地緣政治結構已然斷裂與重組。更重要的是，全球化的廣度、深度已經遠遠超過既有的地緣政治基礎，基於主權國家的地緣政治秩序與全球化秩序出現了愈來愈大的脫節。

今年以來，全球各地遭遇了愈來愈頻繁的洪災、火災、極寒、酷暑等異常天氣，其中的原因或許是多樣的，但是地球的氣候系統已經出現了紊亂。新冠病毒肆虐一年多，人類依然無法控制或者與之共存，地球生態系統的變化或許會改變人類所生活其中的微生物系統。可以說，人類社會所處的「天地」已經發生了劇烈變化，而技術創新的加速度、不斷擴大的貧富差距、身分政治的崛起衝擊着既有社會秩序和觀念。如果以天、地、人三重維度來審視全球秩序，天地人3個層面都出現了不同程度的斷裂和重組，這是當下世界面臨的文明危機，而不僅僅是大國之間政治關係的調整。中國領導人在G20羅馬峰會的發言提出了5點建議，包括團結合作，攜手抗疫；加強協調，促進復蘇；普惠包容，共同發展；創新驅動，挖掘動力；和諧共生，綠色永續。這些建議觸及了全球秩序「天地人」的斷層，為彌合文明秩序的斷層提供了中國的思考和智慧。

「天地人」的文明斷裂危機

第四次工業革命的浪潮已然來臨，技術創新成為經濟社會「加速度」的動力源。技術創新極大提升了人與人之間的互動能力和水平，尤其是社交媒體幾乎消滅了距離對人際關係的阻隔。世界愈來愈小，空間愈來愈侷促，人類生活空間被無限擠壓。距離的消失，造成了一個單一的全球體系，信息幾乎零成本進行傳播，人類交流互動的密度愈來愈大。問題在於，權力、財富和利益的分配並沒有適應距離消失之後的親密度。相反，貧富差距愈來愈大，在信息狂轟濫炸之下，人們沒有走向更大的舞台，而是閉鎖於信息的「繭房」，在小共同體中尋求和確認自己的身分。由此形成了文明秩序中的第一個斷層，即個體與社會之間的疏離，基於「我者」與「他者」區分甚至是對抗的身分政治崛起。美國國內愈演愈烈的極化政治、否決政治，便是這種身分政治的延伸。身分政治投射到國際政治上，必然會造成合作困難，自我拔高、相互指摘與貶低盛行。

信息技術加速了社會觀念和社會結構的變遷，但是作為整體的經濟社會系統獲取能源的方式和途徑並未發生革命性變化，化石能源依然是工業社會的基礎，無非是從蒸汽變成了電力。能量的形式變了，但是來源沒有變化。不斷增加的人口以及城市社會的來臨，對文明秩序的能源基礎造成了巨大壓力。換句話說，工業社會的能源消耗和需求與能源供給之間形成了第二個重大斷裂。綠色發展的核心要義在於改變能源結構，從整體而言，文明的進步也得益於人類獲取能源的增加，綠色永續發展需要實現能源結構的轉換。面對氣候變化、能源危機，各國需要以應對重大的共同威脅的心態和意願攜手合作，彌合能源結構與文明持續發展之間的裂痕。

另外，基於狹隘的歐洲以及西方歷史經驗之上的國際關係理論，與已然全球化的國際秩序之間出現斷裂。從歐洲以及西方的歷史經驗出發，霸權秩序的更迭似乎是一條鐵律，大國興衰與霸權轉移是一體兩面，由此形成了此消彼長的零和博弈思維。不僅如此，西方世界秩序內部還存在着歐陸體系與英美海洋體系之間的經久博弈，盎格魯-撒克遜國家的「抱團」，直接代價就是拋棄了法國所代表的歐陸國家，英國和法國之間圍繞捕魚權的博弈，本質是英國脫歐之後，法國以及歐盟對英國的「懲罰」。國家政治秩序中的西方與非西方、西方內部的海權與陸權的區隔與斷裂，讓地緣政治對抗趨勢更加明顯。

一個時代結束的開始

G20的羅馬峰會，是一個時代結束的開始，即不能以昨天的經驗和理論，來面對和解決當前以及未來面臨的文明危機。不過，這也是一個時代的開始，作為全球大國的俱樂部，G20的使命在於彌合「天地人」的文明斷裂危機，開創順應第四次工業革命需求的新文明形態和秩序。

作者是吉林大學國際關係研究所副所長、教授

[孫興杰]