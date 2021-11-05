曾志豪：低質藍絲再難生存

這是建制上層在內鬥爭權，搶佔話語權。底層無權的建制陣營也有動靜，「華記正能量」先是成立反林鄭連任大聯盟，後又收回，改為「支持劉德華做特首」。最後甚至要「封咪」，因為有藍絲批評「華記」可能違反國安法，有網友擔心「華記」會被舉報。

這些新聞說明什麼問題？

第一，這些建制藍絲失去原本敵人，變成內鬥。像「正能量」這些低質素的建制組織，沒有論述，沒有政治主張，也欠缺動員能力，平時作用就是充撐場面，引發衝突，專做「爛頭蟀」。

當黃絲和公民社會仍然存在的情况下，他們有工開；但當香港大部分公民社會已經瓦解，也沒有遊行集會需要這些爛頭蟀做「對冲」抗衡，他們還有什麼存在價值？

第二，於是他們只能順應新的鬥爭潮流，不是針對黃絲，而是鬥藍絲。「正能量」反對林鄭而吹捧CY（梁振英）及其他政府高官就是例證，反正他們的功能和以前一樣，都是配合政治目的製造所謂民意。

第三，但鬥黃絲和鬥藍絲最大分別便是，鬥黃絲不會鬥錯，反正全部都是敵人；鬥藍絲可不同了，那是政治判斷，有無站錯邊歸錯隊，甚至是政治博弈買大細。一旦站錯隊，攻擊的對象最終得勢勝利，你便要面對「秋後算帳」的政治風險。你能想像如果林鄭順利連任，「正能量」還有位置嗎？更何况，介入派系內鬥很容易成為政治「犧牲品」，就像「正能量」這次，大批藍絲KOL對「正能量」群起攻擊抽水，沒有人——包括他的幕後勢力，站出來維護半句，condom就是這樣誕生。

第四，所以這些沒有論述的低質藍絲組織，只能轉型做藍營內部鬥爭的棋子，才有存在價值，但也伴隨巨大政治風險。或許這些藍絲開始懷念以前仍有黃絲的日子吧。

作者是傳媒工作者

[曾志豪]