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2021年11月5日星期五
呂大樂
筆陣
筆陣：虛詞不會幫助我們講好香港故事 ／文：呂大樂
聞風筆動：要有競爭成主旋律 和諧界別或現硬仗／文：李先知
周永新：本屆政府民生改善力度令市民失望
林朝暉：如何認識港人人心回歸的障礙？（下）
曾志豪：低質藍絲再難生存
筆陣：虛詞不會幫助我們講好香港故事 ／文：呂大樂
【明報文章】怎樣講好香港的故事？又或者，怎樣將香港故事重新講好一遍？這應該是即將發生的特首選舉的「考題」（之一）。
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筆陣：虛詞不會幫助我們講好香港故事 ／文：呂大樂
聞風筆動：要有競爭成主旋律 和諧界別或現硬仗／文：李先知
周永新：本屆政府民生改善力度令市民失望
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