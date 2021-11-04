黃子為、郭樺、鄭宏泰：防疫措施與民意：市民受軟不受硬

或者是基於提升疫苗接種率的考慮，有意見認為應該將防疫措施升級，限制未接種疫苗人士進入食肆、戲院、圖書館及體育場地等場所，藉此防止病毒在社區大規模爆發，以為這樣能提升疫苗接種率。在訂立相關措施時，政府不單要考慮新訂措施是否有效令未打針者改變主意，還需要重視已打針者的看法，原因有二：一、已打針者的意見會影響身邊未接種者的決定；二、在疫苗接種率日益增加的情况下，已打針者漸漸成為市民的多數，他們的意見也是社會的主流，雖然政府民望近日回穩，但是若推出一些不受這類人士支持的政策，對民望難免有負面的影響。

未打針者禁入場所？多數市民不太支持

本文是次旨不在討論這些措施是否有效增加接種率，而是探討包括已接種者等社會大眾是否接受這些措施。

對於這樣的一種思路，中大香港亞太研究所在9月16日至25日進行民意調查（註），詢問市民對規定未打針者（當中包括沒有陰性檢測證明者）不可進入「食肆及酒吧」、「公共設施，如公共圖書館、政府體育場所」及「個人服務店舖，如美容院、健身室」的看法，結果顯示多數市民不太支持有關措施。

當中受訪者最不支持限制未接種疫苗人士進入的場所是食肆及酒吧，69%受訪者不贊成（包括非常不贊成和不贊成者，計算時已剔除回答「不知道/很難說」者，下同），食肆及酒吧是社會大眾經常出入的地方，多數市民表示反對，不屬意料之外。其次是公共設施，61.4%受訪者表示不贊成，這可能由於香港有不少運動愛好者，他們喜歡閒時約埋三五知己，一起在體育場「打波」，限制難免增加約齊「波友」的難度。此外，公共圖書館是老人家和兒童常去的消閒地方，他們接種率相對較低，限制未打針者進入，可能令他們失去享用圖書館的權利。限制進入個人服務店舖的反對聲音相對較弱，不贊成比例有50.9%，只略高於贊成（包括非常贊成和贊成者，下同）的比例。這可能由於這不是平日常到的地方，限制對多數市民生活影響相對較小。

已接種和不接種疫苗者的看法

繼而再探討已接種和不接種疫苗者的看法，屬意料中事的是，對於限制進入食肆及酒吧、公共設施及個人服務店舖，不接種者表示不支持的比例明顯高於已接種者，前者不贊成的比例分別高達88.7%、75.7%和75.2%，反映如果推出相關措施，未接種者定必會強烈不滿，不過，這是可以預計之事。

值得注意的是，雖然這些措施不是限制已打針者，但是他們不是如意料般相對接受有關措施，結果反而顯示他們都不太贊成這些措施：不贊成限制進入食肆及酒吧有63.5%；而不贊成限制進入公共設施有56.3%；雖然已打針者較同意限制進入個人服務店舖，有55.3%，但是不贊成的比例也有44.7%，可見反對聲音不弱。這一方面因為他們不想未打針的親友受影響，另一方面因為市民普遍不太喜歡受到限制。限制未打針者出入，雖然不是規定市民一定要打針，但是難免令人有被強迫的感覺，這些措施很容易令本已不高的政府民望再度低迷。

為已接種者設放寬措施

調查同時顯示，57.6%受訪者表示應該推出專為已接種疫苗人士而設的放寬措施。相對而言，這是一個透過軟性利誘方式吸引市民接種疫苗的方法，不單獲已打針者歡迎，認為應該的比例有63.7%，即使沒有實質獲益的不打針者，認為不應該的比例雖有54.4%，但是反對這做法的聲音較反對限制出入的措施的聲音弱，這是因為他們沒有覺得自己直接因放寬措施而利益受損。

當接種疫苗人數提升到一定程度，達到樽頸位後，政府的確需要推出更多不同方法去鼓勵市民打針，這時不單要考慮政策是否有效令未接種者打針，還需要考慮已打針人士的看法。雖然這些措施看似對他們沒有直接影響，但是不可以說與他們沒有關聯，因而忽視他們的意見。不論是否已經打針，香港市民普遍不太接受「硬推」，而傾向「軟攻」，政府在制訂防疫措施時，需要多多注意這一點，例如財團給已打針者抽獎般，可以考慮放寬已打針者同枱食飯人數、優先使用文娛設施等措施，吸引市民打針，進一步提升接種率，以免疫情再起時民生經濟再陷困窘。

註：調查採用雙框電話號碼（家居固網電話及手提電話）取樣設計，調查對象是年滿18歲、操粵語或普通話的香港居民，樣本均為機率樣本；成功訪問716個市民（家居固網電話：351個；手提電話：365個），家居固網電話及手提電話樣本的成功回應率分別為27.7%和32.4%；若將可信度設於95%，樣本誤差約在±3.66百分點以內；數據分析已作加權處理

作者黃子為、郭樺是香港中文大學香港亞太研究所副研究員，鄭宏泰是香港中文大學香港亞太研究所副所長（執行）

[黃子為、郭樺、鄭宏泰]