陳智傑：新聞行業如何應對假新聞？

假新聞恐持續發酵為政治議題

在社交媒體大行其道、社會信息流通量及速度大增之下,要查核事實本已不容易。配以政治衝突、官民互信不振、社會制度連番受質疑,不同意識陣營的人便把對方的消息視作弄虛作假之術。再者,所謂的假新聞或假消息,有時亦未必完全無事實基礎:把七分事實,配以三分的煽情評論;羅列部分事實和數據,再加以詮釋;因社交媒體之便而快速把最新消息「分享」給身邊人,以至假消息來不及澄清便廣泛傳播,都是如今人們的傳播常態。若立法禁止或規管上述常見的傳播行為,則很容易讓一般市民、社交媒體用家(無論是公共事務單位、商業企業、個人用戶等)、一眾網絡評論人(包括親建制的「網紅」)誤墮法網,大大折損香港的信息流通功能,嚴重的話甚至可能影響香港作為國際金融中心的地位。要知道,成為國際金融中心的其中一項主要條件,就是消息非常靈通,而且要最快最新——包括來自四面八方的「流言」,才能吸引全球投資者以香港作為「收風」及作出投資決策的「基地」。

假新聞網站影響力遠不及主流傳媒

其實,傳播學界亦十分關心假新聞和假消息的社會現象。有傳播學者便在國際傳播學會(International Communication Association)的期刊中,嘗試從芸芸傳播學術文章總結一些研究要點(註)。文章中有3項說法,頗值得社會大眾細味:首先,假新聞和假消息來源的傳播能力,遠遠不及傳統及主流新聞媒體;但這也帶出了第二項觀察:假新聞和假消息,是主要靠傳統及主流新聞媒體散播於社會——新聞專業同仁努力作出事實查核應對假新聞之時,假新聞竟愈演愈烈。最後,文章探討了假新聞的傳播基礎,其中尤為重要的,是假新聞已經愈來愈有新聞價值,讓新聞行業、傳媒機構,以至社會,不得不受其影響。

在全球不同地方都有人高呼假新聞之禍時,傳播學界的研究則靜靜地指出,假新聞及假消息的原始來源,其社會影響力仍然遠不及傳統及主流新聞傳媒。以2016年美國總統選舉為例,當年是特朗普(Donald Trump)當選之年,其與競選對手——前國務卿希拉里(Hillary Clinton)之戰,可謂「泥漿摔角」,假消息及煽情言論橫飛;然而,當中有八成的「推特」(Twitter)假新聞,其實只是由全美國1%的受眾直接接收。亦有研究顯示,接近六成的假新聞網站,其讀者流量加起來佔全美國約一成人口,其中大多數為保守主義者;相反,新聞機構網站的每月讀者流量為假新聞網站的大約40倍。在歐洲大陸亦有類似的傳播學研究:有研究追蹤約300個意大利文和法文的假新聞網站,發現它們平均每月不會接觸超過當地3.5%的網絡人口,大多更只能接觸少於1%的網絡人口。

主流傳媒或成假新聞「擴音器」「傳聲器」

既然假新聞及假消息的原始來源影響力不及傳統及主流媒體,則後者可能要為社會如今假消息及假新聞成風負上更大的專業責任。文中的傳播學者以「擴音器」(amplifier)及「傳聲器」(disseminator)來形容傳統及主流媒體於假新聞及消息傳播的角色。「擴音器」,可理解為把假新聞及消息的原始力量放大:沒有傳統及主流媒體的報道及引述,這些假新聞及消息的接觸界面,正如上文所述,其實並不是人口及網絡用戶的主流。而「傳聲器」則指這些假新聞及消息正設法影響主流媒體及新聞的議題:以局部的社會事實再加以評論,塑造新聞議題;模仿新聞的寫作方式、設法了解新聞界的日常運作,以便把假消息包裝成新聞等。假消息可大約分為錯誤信息(misinformation)及虛偽信息(disinformation)。前者為事實及資料出錯,事實查核可匡正其弊;但後者則可以是鬼斧神工的偽作,讓社會真假莫辨,正如中國歷史上也出現過「偽書」的爭議。新聞出現錯誤信息是專業責任;但社會輿論受虛偽信息或「偽書」所惑,則未必是新聞專業所獨力能解決的。

假新聞已愈來愈有新聞價值

傳統及主流媒體本身亦銳意對付假新聞、查核事實、澄清假消息。不過,假新聞和假消息議題,往往極具新聞價值:在政治衝突、民情熾熱中的種種「流言」,有關明星及知名人士的生活與往事,以至是政圈中不時流露出來的秘辛等,都是引人入勝的話題。一旦出現相關的風聲,社交媒體定必有所反應,新聞工作者及傳媒機構一方面要為事實把關,但又要在輿論鬧得起哄時與時間競賽,爭取成為最快報道的媒體。此外,不同範疇的專家,對同一社會議題或現象往往都有不同解讀,要作出事實查核,以至是檢視觀點的事實基礎,有時會變為「公說公有理、婆說婆有理」的各自表述。更為可惜的,是新聞專業及傳媒機構的社會公信力,也不時被不同陣營的人非議。有時新聞工作者和傳媒機構努力澄清假消息時,觀眾可能對所提及的假消息更感興趣,甚至寧信「自己人」的分析,也不信新聞的澄清。

假新聞和假消息的傳播,終歸是社會人心所向的指標:人們是否對生活充滿危機感?人們信不信任社會制度——公共機構公正與否、法律是否不偏不倚、專業人士及組織是否可靠?簡單來說,是我們相信不相信社會正在運作如常、大家都安分地各司其職?一旦社會失去對制度的信任,假消息通常便不絕於耳,闢謠變得事倍功半,流言也再未必止於智者。

註:Tsfati Y., Boomgaarden H. G., Strömbäck J., Vliegenthart R., Damstra A., and Lindgren E. (2020). Causes and consequences of mainstream media dissemination of fake news: literature review and synthesis. Annals of the International Communication Association, 44(2): 157-173.

作者是香港恒生大學傳播學院副教授

[陳智傑]