梁美儀：聽林太一席話

【明報文章】在香港「由亂轉治」的過程中，大家目睹一場又一場的政治清算，萬料不到，特首林鄭月娥在任期尾聲再來一次「秋後算帳」，批評那些曾提出政府應成立調查委員會調查反修例風波的建制派議員，還揚言這些議員應道歉云云。因反修例事件而一度弄得焦頭爛額的建制派人士，可會氣得無語？
綜合好幾家媒體的報道，內容大同小異，都是引述在席人士所聞，指林太重提兩年前的反修例風波，坦言當時壓力巨大，連身邊的同事也認為她做錯，連建制派議員也認為她應該成立調查委員會調查事件，幸好她夠堅定，頂住壓力。她更毫不客氣地指這些議員應道歉。
經過這兩年的折騰，香港早已面目全非，真心佩服林太的直率與勇氣，還能在此時此刻，要求人家來道歉。
在兩年前政治局勢如此嚴峻的環境下，有建制派議員尚願意盡最後努力，提出成立調查委員會，為的都是化解當時的重大社會矛盾，希望有機會結束當時的亂局。據說，那時候，政府也有向中央提議成立調查委員會，連委員會領導人選也有腹稿了，只是最後建議沒被上頭接納而告終。這也是最後局勢急劇轉向的轉捩點。
和解之路既盡，維護國家安全隨即成為香港特區必須緊跟的頭等大事，強硬肅清運動積極參與者或支援者成為主調。
林太告白反映寧左勿右政治作風
不是說當時建制派議員做得好，當時他們也沒有做好從中斡旋的角色，但他們也算曾在2019年的區議會選舉中付上沉重代價，要不是北京親手推翻選舉制度，建制派本在可見的將來，怕且在原有選舉安排中也難有翻身機會。
林太在此時此刻，作這番不識趣的告白，也許是自我麻醉的最高境界，但也反映現時從政者寧（極）左勿右的政治作風。