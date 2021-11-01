鄭立：兄弟爬山 各自抵消

這邊廂，有部分民主派成員決定獨立出來參選；另一方面，在海外的立法會前議員許智峯，在海外要求民眾杯葛選舉，投下白票；廉政公署立即就出來指出叫別人投白票或者不投票都是違法。所以在香港的人，難以公然響應許智峯的號召。

不過每年選舉，香港都有很多人不投票，政府暫時也未打算像朝鮮那樣把投票率硬拉到99%，或者給每個不投票的人一張告票；政府也沒辦法阻止大家在家裏玩「超級機械人大戰30」而懶得出來投票，而如果投票率大降的話，也會達到許智峯想要的效果：就是拿投票率暴跌，去否定香港選舉的認受性。

投票與否 各有支持者

只是那些民主派的議員個別參選，哪怕他退出了民主派政黨，都一定會跟這衝突的。因為參選，就是為了取得議席，為了取得議席，就要叫人出來投自己一票。每多一個選民投這些民主派參選人一票，投票率就會增加，許智峯想要的效果就會減少。

兄弟爬山，各自努力，只是一個幻想。在目前這個格局下，他們各自的努力反而會互相抵消，最後的結果，應該是各自都不湯不水，因為他們各自總有支持者，想選的人票數會減少，杯葛選舉的人，則被前者削弱了杯葛效果，最後兩敗俱傷。

身為市民，我只能說，團結這個口號，政客要求市民時是輕鬆的，但如果說的政客們自己也做不到的話，日後想要說服市民應該會困難吧。

作者是專欄作家

[鄭立]