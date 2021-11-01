楊志剛：「除了林鄭，還有我！」

何先生這句「如果咁咁咁咁咁，我便參選」是穩妥的表態方程式，可以變化多端，靈活運用。他是「林鄭選，我就選」。其他疑似參選人可以將它倒轉，例如「林鄭不選，我就選」。起碼表達了積極性，讓市民點評一下。在國家和香港身處歷史關鍵時刻，公平客觀深入的點評，有助選出最佳的關鍵治港者。

下任特首擔當歷史關鍵任務

論歷史地位，除了1997年回歸後第一任特首之外，下任特首會是最有歷史意義的一任。因下任特首會在歷史關鍵時刻擔當歷史關鍵任務。

看看世界、國家和香港過去兩年經歷過的驚天動地，在未來5年豈會天下太平？外圍因素起碼有兩件地動山搖的大事。第一是全球金融大風暴。這是美國無限印鈔、通脹急升、疫情的滯後衝擊、供應鏈斷裂、全球多地民生艱苦等一連串因素疊加而引發的完美風暴。這絕不是金融風暴，而是由金融誘發卻波及全球經濟社會民生一併爆發的大風暴。下任特首要帶領香港扛住這場大風暴。

另一大事是統一台灣。國家在台海和南海拒止美軍的能力不斷提升，已到達「能打、不怕打、但不想打」的實力水平；而美國則相對下降至「想打、不能打、不敢打」的困境。在「國家不想打，美國不敢打」的形勢之下，和平統一應能實現。美國深知假若軍事介入台海後才發覺力有不逮而退兵，其全球霸權威望會急劇衰敗。美國如打台灣牌打得過火，我們便打朝鮮牌，讓北韓統一朝鮮半島，美國無力拒止，唯有棄台保韓。國內近期大量有關抗美援朝的文章和電影，是對美國的提醒。美國的最佳選項，是與中國在枱底爭取最大利益，然後達至安排，讓美國有體面地宣布：「這項和平統一安排，確保了台灣最佳利益，故此毋須美國軍事介入。」

但和統之前難免的極端軍事威懾，衝擊巨大。超級大風暴和台灣統一，香港如何準備？大時代在呼喚治港人才。除了10月21日刊登「除咗林鄭，仲有邊個？」的十大人選外，尚有以下「還有我」名單，姓名以筆畫序如下（先談文首提到的何先生）：

何柱國：有擔當，有能力，鎮得住。他虎目凌厲一掃，哪個娃兒敢作聲？他有國際視野，有戰略眼光，有戰術攻守能力。香港公務員制度是香港穩定的脊梁，但在黑暴一役，交出了「滿堂紅」的成績。要先撼動、後強化公務員制度，就是要有老虎般的凌厲。

李小加：他文革後期的歷練，是一代青年的悲壯史詩。在渤海當了4年油田工人，努力拼搏到廈門大學畢業、獲美國哥倫比亞大學法學博士、歷任投行中國區主席，開創中國企業新時代、當了約11年港交所行政總裁，他是以優秀和拼搏在國內和國際從無到有闖出大作為的標竿人物。他的世界視野和對國際金融市場的洞悉，在目前治港班子中，無人能及。

廖長江：是最具實力的黑馬。他是現時唯一身兼3項要職的人物：全國人大代表、行政會議成員和立法會議員。他10多年前已公開批評李柱銘的行為有違反議員誓辭之嫌，絕對是走在時代之先。他是立法會建制派的「班長」，現時立法會由建制派主導，作為班長，他往往代表全體立法會發言。班長一出聲，其他議員馬上埋位。肩負如此重要公職，他卻從來不會給人「高調」的感覺，原因是他穩健如山、平和若水，有頂尖大律師的冷靜理性和務實。在動盪裏，他供應安穩。他有實力從黑馬變熱門。

這是歷史大機遇，有能力的治港人才宜全情投入。

作者是教育工作者

[楊志剛]