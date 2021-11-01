何子煜：優化過渡性房屋 解劏房戶燃眉之急

開拓棕地資源 增加單位供應

過渡性房屋的供應，現時主要是從善用現有閒置或未充分善用的資源出發，當中包括閒置土地、閒置政府建築物、舊樓單位、資助房屋業主將未補價的單位和整棟工廈改裝。4年以來，政府積極聯絡不同機構參與過渡性房屋建設，但按照運輸及房屋局提供的數字，截至今年10月29日，只落成了1306個單位。雖然特首的主張確實能體現政府的破格思維，亦促進了民間機構和商界對房屋議題的參與，但只從這些方式出發的話，難免成效不彰。若要大幅度紓緩劏房住戶的迫切需要，以盡快提供數量可觀的過渡性房屋，政府就必須採取多管齊下的策略，除了現有方法，另一方面也要積極開拓棕地資源。

政府將棕地視為中長期的土地供應選擇，數年來亦積極物色面積較大的棕地群作潛在發展用途。然而，許多棕地夾雜村落、寮屋、常耕或休耕農地、魚塘，也缺乏可支援高密度發展的交通、排污等基建配套設施，這些缺陷致使部分棕地不利於大規模發展；但另一角度言之，由於過渡性房屋可套用砌積木式「單元預製」建築技術，以臨時組合房屋的形式呈現，相較一般公共租住房屋（公屋）而言，在興建時間上更快捷，而造成的承載力問題亦更低，這些棕地用於過渡性房屋的可行性相對較高。臨時組合房屋拆卸較便利，並不會為目前「北部都會區」規劃帶來額外的麻煩，而透過過渡性房屋遷入部分居民，更會形成較大誘因，促使政府及早部署北部的運輸基建網絡，讓處於水深火熱的劏房居民盡快受益的同時，亦能夠與現行規劃相配合，甚至產生推動作用。

完善配套政策 成就未來階梯

除了提升興建過渡性房屋的效率，政府亦需要思考更全面的配套措施，為劏房住戶提供更有希望的未來願景，以及持續地支援其向上流動。政府現時將過渡性房屋視為屬「短期性質」的權宜之計，以致過渡性房屋與其他房屋政策未有產生緊密的互動。在《長遠房屋策略》的計算當中，政府將考慮「居住環境欠佳的住戶數目」為計算因素，而在這些住戶當中，估計有73%屬於劏房住戶，但過渡性房屋作為最直接且最迅速地紓緩劏房住戶需求的選項，竟未有納入《長遠房屋策略》。為了促進過渡性房屋與整體房屋政策的同步性，政府應將過渡性房屋納入公營房屋體系，具體地規劃過渡性房屋的供應時間和數量，令過渡性房屋的供應更可靠、更穩定。長遠而言，過渡性房屋應作為置業階梯第0.5級（比一般公共租住房屋低半級），作為銜接到公屋的階梯，讓劏房住戶對於將來的生活素質更有願景。

政府已推行現金津貼試行計劃，並提出租金管制法案。但在持續支援方面，例如過渡性房屋住戶在租約期滿後，是否有其他配套政策支援他們長遠改善居住環境，或編配到其他公營房屋，這些問題仍存在許多不確定性，導致過渡性房屋的功能局限在「暫住」，而沒有上升到「過渡」，未能夠成為持續地改善居民處境的「踏腳石」。另一邊廂，以澳洲昆士蘭政府為例，當地自2010年起推行房屋服務改革，不但將過渡性房屋納入社會房屋體系，更提供較多元的配套政策，例如為受聘就業的居民提供至少6個月租金凍結保證，以確保居民有更充裕空間累積資本和應付迫切開支。回到香港，政府可在過渡性房屋社區設立特別的職業發展中心，鼓勵住戶增進個人技能和優化職涯發展，並邀請更多非政府機構參與支援住戶，與他們建立恒常的探訪關係，以了解他們在日常生活的需要，甚或為他們提供改善家庭經濟的建議。

作者是政賢力量青年時事評論員

[何子煜]