袁海文：抗疫不科學、不尊重人權，能讓人信服嗎？

隔離停航樣樣齊 無視復陽個案傳染風險極低

現時已有多份學術研究顯示「復陽」個案傳染風險極低，更沒有「復陽」個案以任何方式導致社區爆發，康復者根本不用再被隔離。然而，政府不但沒有參照科學理據行事，近日反而無理收緊各項措施，包括收緊康復者出院標準，取消科學委員會8月時已批准的「抗體水平符合條件」加「CT值33」可出院的標準，設立康復後必須於大嶼山醫院再隔離14日的措施。這些行徑，令康復者面對不必要的隔離，損害病人權益，並浪費珍貴的公共醫療資源。

政府這種不依科學理據行事的作風，不止影響康復人士，同樣打擊旅遊業、香港經濟及外資信心。本地「公海遊」海洋光譜號已因政府早前收緊海外地區的旅行限制和更長的隔離要求，船員不能加入航程服務，而多次取消航程。至10月下旬，一名船員檢測時被列為復陽個案，衛生署衛生防護中心隨即要求暫停航程21日。然而，該船員翌日再檢測，樣本結果呈陰性。全體逾千船員第二次檢測，全部也是陰性。船公司發表公開聲明呼籲政府重新審視停運決定，但衛生署仍只以一個樣本之復陽結果，界定個案為陽性，同時搬出「不排除復陽有否傳染性」這沒有說服力的理由出來。

最諷刺的是，「公海遊」是政府與旅遊界及郵輪業界的合作，商務及經濟發展局長邱騰華更曾於7月底說，「公海遊」啟航可以為重啟旅遊業翻開新的一頁。但業界面對政府多次不合理和不合比例地收緊防疫措施，而被迫向受影響的消費者全數退款，可謂損失慘重。如果筆者是業界一員，絕對會感到被政府「玩殘」。非常懷疑其他投資者看到如此慘况，還會有信心嗎？會不斷做蝕本生意嗎？

限聚令選擇性執行 無視戶外傳染風險極低

已有清楚臨牀數據和學術研究明確顯示，戶外傳染的數字遠比室內低，內地和香港學者分析中港澳台超過7000宗確診個案，只有兩宗確診個案是戶外因交談傳染。但政府的限聚令，不管室內室外，不管確診數字如何，也是無差別實施，過往一段長時間一直維持在4人。但政治立場不同，待遇卻也往往不同，例子多不勝數。

香港客屬總會6月時350人於金紫荊廣場聚集拍攝影片，慶祝共產黨成立100周年，傳媒亦有報道。但當傳媒向警方查問活動有否違反防疫規例和有否申請時，警方就回覆不評論個別活動。但同期間，維園的六四集會、七一遊行申請，警方卻以防疫為由拒絕批准。病毒是否只會感染民主派的支持者？這些決定如何科學、如何公平公正？《基本法》列明的集會自由和權利又在哪裏？該不會是政府眼中的愛國者才有這些權利吧！

退一百萬步，一些沒有政治背景但性質相近的活動，也是有差別待遇。最明顯的例子便是渣打馬拉松和毅行者。前者在市區舉辦，環境更擠迫；後者則在郊野公園進行，可分不同時間出發，卻不被政府批准。負責審批的民政局，提不出任何有力合理的原因。參加者固然不能作賽，主辦機構更因此收入大受影響。政府會作補償嗎？當然不會。

應更關注內地疫情對港潛在影響

筆者明白與內地通關是重要，但不是等同要為了通關而無任何底線，不科學地犧牲香港防疫措施的自主、市民的自由和其他重要的經濟活動等。特別是內地沒有明確的承諾和指標，過往曾提出過本地清零作條件，後來香港做到了又突然增加不同條件。那麼將來又會否再增加新條件？會否其實有其他不能宣之於口的原因不作通關？這些都不得而知。

反觀當內地不同省區都出現了確診個案時，香港政府理應更關注內地的疫情狀况對香港的潛在影響，例如「來港易」沒有強制要求來港的非香港居民必須接種疫苗，會否是一大漏洞？是否應盡早探討和準備病毒再出現時應採取的策略？實事求是、科學為本，尊重市民權利，才是正途。

作者是民主黨醫療政策發言人

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[袁海文]