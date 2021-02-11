高宇馳：COP26必須成為轉捩點——從氣候談判到氣候解決方案

控制全球暖化 生死攸關

2015年在巴黎，國際社會終於同意踏上目標遠大的征程：把全球暖化的幅度控制在攝氏1.5度至2度之間。聽上去，升溫幅度似乎可控，但當中的差異卻是生死攸關；對人體而言，攝氏40度和42度的分別，是生與死的分別。

聯合國氣候變化框架公約最近發布了一份令人沮喪的報告。按照目前的承諾，到2100年，全球氣溫將上升攝氏2.7度——前景黯淡也算是輕描淡寫了。隨着第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）於10月31日在格拉斯哥召開，每個國家都必須制定更進取的目標，減少全球排放量。談判過後，採取氣候行動的時刻到了。

科學證明 零碳社會可行

事態的發展也不全然是嚴峻的。科學證明，零碳社會可行。只要社會有綠色就業和綠色經濟增長，升溫幅度可以控制在攝氏1.5度。歐洲聯盟已經示範了如何將經濟增長與二氧化碳排放脫鈎。自1990年以來，我們的GDP增長了超過60%，而溫室氣體淨排放量則下降了四分之一。

今年7月，我們公布了立法方案以實施歐洲綠色新政，希望到了2030年，溫室氣體排放量對比1990年淨減少可達55%，到了2050年實現氣候中和。我們言行一致，執行氣候法案、能夠達至2030年目標的政策、氣候適應策略和融資方案。過渡期間，產生和使用能源、交通模式、建造房屋及供暖，以至使用土地的方法都需要改變，而這個過程會盡可能公平，確保沒有人被遺忘。否則，任何政策都不會見效。

歐盟鼓勵伙伴加入氣候中和之路

顯然，歐盟無法獨善其身，因為我們的二氧化碳排放量僅佔全球約8%。因此，即使是面對最不情願的合作伙伴，我們仍然需要鼓勵他們加入氣候中和之路。歐盟是世界上數一數二的氣候融資提供者，我們單單在2019年便提供了約220億歐元（約2000億港元），佔已發展國家總金額的逾三分之一。我們以金融推動綠色變革——歐盟的綠色債券在歐盟歷史上屬史無前例，規模上屬全球最大，而這只是開端。我們邀請所有伙伴加強其氣候減緩和適應計劃。

在香港，歐洲聯盟辦事處與香港歐洲商務協會、商界環保協會和投資推廣署共同舉辦了「歐盟與香港：綠色之道」論壇活動，促進政府、外交和商業3個界別之間的交流，探討如何應對氣候變化。兩地的商界代表針對綠色交通、綠色城市、綠色金融，以及如何從持份者身上獲得最佳的意念這4個範疇，提出了12項具體的建議。

我很高興看到今年特首的《施政報告》包含了當中的一些重要議題，例如吸引更多綠色人才來到香港，而歐盟剛好可於此出一分力。唯有攜手合作，大家才能實現氣候中和，而上述的論壇活動正好有望促進建設性對話和實際的政策。歐洲商務協會已經隨即就可持續金融成立了工作小組——香港和歐盟在這個領域絕對有競爭力。

缺乏雄心意味着氣候變化下會徵收氣候稅，而代價是破壞，每個人都會深受其害，對社會沒有絲毫好處。氣候行動可以在任何地方、任何層面發生。我們沒有時間可以無所作為了——現在是實際解決問題的時候了，不管是用基本還是創新的方法。歐盟正致力在氣候行動中扮演主導角色，我們也希望與香港有更多合作。請隨時挑戰我們，甚或比我們走得更遠；請隨時分享你的想法，讓我們可以齊頭並進。

作者是歐洲聯盟駐香港及澳門辦事處主任

[高宇馳]