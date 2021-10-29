林朝暉：如何認識港人人心回歸的障礙？（上）

當下中央出手給「一國兩制」重新導航，有必要問「人心回歸」的長期工作回到正確的航道上了嗎？已搞明白香港的「人心回歸」所需條件？對於香港一直「人心回歸」的根本障礙有準確認識嗎？

「人心回歸」工作當下雖不容樂觀，但不論建制或泛民、專業人士、市民，乃至內地及香港本地專家學者們，都會認同「人心回歸」工作在回歸初有約10多年光景走在良好勢頭上。我們不禁要問，過去20多年發展過程中，有何新狀况，讓曾看似走對了的「人心回歸」工作，短短幾年間變得弱不禁風、毁於一旦？其中是否有何錯解、誤讀？

重新認識「人心回歸」的意涵

這題目不易處理，易「順得哥情失嫂意」。筆者撰文時戰戰兢兢，在當下社會撕裂的香港，對於人心回歸的障礙有着不一樣的解讀。但筆者嘗試先總結過去不少對青年「人心回歸」的研究及討論，有3點認識有必要重新審視和商榷：

第一，「對中央政府信任度」是「人心回歸」重要組成部分，但過去經常把「人心回歸」與「對中央政府信任度」看成同一件事是否正確？過去不少港澳研究或香港本地評論，都會以此作為一個重要指標，衡量及檢視港人人心回歸狀况。

無獨有偶，回歸首10多年間，信任中央政府的比例大體上不斷上升，更時而比特區政府信任度高，無疑讓不少內地學者及對港部門會相信「人心回歸」工程見成效，走在正確道路上。相對近年大量香港年輕人對中央及特區政府的信任度都處低水平，猶如兩個平行時空。

我們有必要準確認清：「好感」和「信任」不能完全等同於「認同感」；反之亦然。「認同」應當是穩定、經得起時間考驗的一種自我認識及定義；純粹因勢利導或感官印象所帶來短暫的好感和信任，是截然不同的。尤其當利益相悖，自然利盡必散。因此，過去常以信任度民調的變化來解讀「人心回歸」的狀况，易帶來錯判。

第二，「國民身分認同」又應否被視為「人心回歸」的標準？這問題曾出現於一個內地學術研討會議上，有前輩學者提出「人心回歸」應該是港人對「國民身分認同」的比例；他補充一個觀點：不能強求香港本地在「人心回歸」中還要包括強烈的「政治信任」。

此番認識準確反映了，香港市民實際上對國家/國民身分的認同，與對政府的信任之間割裂。但無疑在內地語境中，「黨國制度」是國家基本政治制度特徵，「人心回歸」自然包括「國民身分認同+政治信任」，不存在分割。所以本系列過去兩篇立法會前主席曾鈺成及林緻茵博士的鴻文（註），也嘗試指出有必要說明清楚「國家執政黨如何領導『一國兩制』」，以及「執政黨與香港本地政黨」之間的關係。

尤其是，「黨國體制」是國家政治制度中一項基本特徵；而「中國共產黨」的政治理想也是立國之本。這些是今天中國的基本制度、政治倫理及邏輯、近代中國歷史一部分。當下討論的「人心回歸」及「國民認同」的認知建構過程中，自然是無可迴避、必須觸及。

回歸早年，礙於社會環境及「一國兩制」的適應性問題，一直避談《憲法》及《基本法》的法治教育。這也是為何多年來，泛民及不少港人試圖用「愛國不愛黨」或「只認同文化中國」等方式詭辯和偷換概念。

顯然，特區政府對應當如何在香港開展上述認知的建構工程，仍是一頭霧水，還沒進入政治議程。在此之前，我們光談讓香港青年多認識祖國歷史和文化，去建立「國民認同」或「中國人」身分，是抽空的，純粹僅強化了「文化中國」及「華人」的身分認知；對「中國人」的國民身分，是短暫和淺薄的。過去筆者研究也發現，不論受訪者認為自己是「香港居民」或「香港的中國人」，只要與中國國民身分之間有內在價值矛盾及利益衝突時，這種淺薄的認同一擊即破。這也解釋了為何近年不少學貫中西、熟讀文史哲的本地參政者、公共知識分子，因勢利導，身分認同時而「大中華」、時而「本土」。所謂「國家認同」，忽遠忽近。

「香港的華人」與「香港的中國人」

第三，香港的身分認同是複雜並存在優次的；「人心回歸」情歸何處，有必要釐清。過去有研究常用「中國人」、「香港的中國人」、「香港人」或「中國的香港人」做統計及分類。其他同類研究會利用數據，將前兩者直接套用理論，歸納為「純粹型國家歸屬感」；把「香港人」視為分離型；最後把其他選項視為混合型。

這種純套用西方身分理論的理解方式，易陷入「中國人」與「華人」的定義誤區，抽空地理解香港歷史及實際狀况。在香港本地認知中，「Hong Kong Chinese」（可譯成香港的中國人/香港華人）實際上在本地語境理解中長期佔優，也較能獲普遍認可；而「Hongkongers」或「Hongkers」如果硬套用理解成「香港人」，實際上有貶義成分，也只有在近年才受到個別分離主義者認可。港人大部分理解自身的「Hong Kong Chinese」中是複合的，有包括對華人種族的認知，或存在對「香港的中國人」的理解。因此，如沿用上面思路，把「中國人」（Chinese）與「香港的中國人」（Hong Kong Chinese）視為純粹型國家歸屬感，明顯有誤讀。

有趣的是，筆者對有關問題做深入的「焦點小組」研究，發現港人普遍自認為的身分多樣，包括種族、民系、出生地、國民等。其中一項研究，要求受訪者為自身的多樣身分排優次，結果不少香港市民會把籍貫身分（廣東人/福建人/香港原居民）與居住身分（香港居民）排列先於國民/政治身分；明顯相對的是，另外兩個參照組別——在港生活的港漂及在內地高校畢業的港生，會有較大比例將國民身分排到首位。

正如不少對港部門領導、學者都會相信，香港絕非「天然獨」。但事實上，香港本地普遍出現所謂「文化中國」與「政治中國」兩種認識。即使認為自己是「中國人」或「香港的中國人」中的理解內涵是「華人」，純粹基於認可自身與中華文化、中國歷史以及一些民系/籍貫等約定俗成的風俗慣例所建立之連結及歸屬感。單純依靠這些特徵和文化價值認同，實際上與今天在中國內地民眾普遍所理解的「中國國民」認同有異；充其量與東南亞及海外不少華僑對「中國人」身分認同更相似。

這一方面是由於港人普遍對國家主體、民族歷史沒太多認識；另一方面也和港人與中國廣大同胞其實沒有共同及集體記憶有關。但是，我們也該問清楚，「一國兩制」的制度原創及初衷，所理解的「人心回歸」具體是何模樣，要求情歸何處？有要求至「政治/國民身分」這一層嗎？抑或港人普遍對家鄉籍貫有情感牽掛、對歷史文化有興趣、願意承認自己是中國人即可接受？

筆者無從查考，但借用商業社會對一個「忠誠員工」的基本標準衡量，公允地說何謂「人心回歸」：即使在情感上，不要求如同內地土生土長的居民們，會對國家成就有強烈的澎湃情緒，或對西方抹黑中國時有強大敵意；但在理性認知上，認同自己是國民一分子。生活在「一國兩制」下的香港，認同國家對香港有權利、國家對民眾生活好壞有義務；而自身亦對國家有責任，國家發展好壞是於己有關、休戚與共、榮辱相依。

少了「一個警惕」、「一個視覺」

最後，回應人心回歸的最大障礙是什麼——正如文章開初所言，「人心回歸是歷史進程的一部分」；「急不來也慢不得」。人心工作知易行難，不論中央及香港不少有心人，卻不曾有放棄一代人的心態，或妄想年月久遠就自然達成。困難比想像艱巨，但也在迎難而上。

那麼今天選擇留下的香港市民，既然選擇和我城相守，何不放開心結，雙方也試着解除心魔？「人心回歸」的障礙，會否是少了一個警惕、少了一個視覺去看問題？一、試着警惕自己的參考/知識體系是否有西方的價值「輻射」過，而實際上對中國在同樣問題的解決方案一無所知，或對實况純屬道聽塗說？二、世界各國面對同樣的政治經濟問題，「答案不會永遠在西方」；又能否試試在自己的中華文化傳統、歷史智慧、制度經驗中，發掘出新的政治價值？

何出此言？未來可以如何理解「人心回歸」工程？下回待續。

註：曾鈺成（2021）：〈中國共產黨如何領導特別行政區？〉；林緻茵（2021）：〈「一國兩制」下 國家執政黨與香港政黨的關係〉

延伸閱讀：

林朝暉、黃莉瑩（2017）：〈有關「港人對中央信任度」的三大誤解」〉

（作者按：感謝香港民意研究所、鍾庭耀博士及戴捷輝先生提供數據上的協助）

（「香港10個不能迴避的政治問題」系列之七——上篇）

作者是北京港澳學人研究中心理事、全國港澳研究會成員

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[林朝暉]