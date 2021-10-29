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葉蔭聰

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筆陣：解散人民後，剩下「人民公園」？ ／文：葉蔭聰

【明報文章】最近有「愛國團體」向政府請願，要求把維多利亞公園改為人民公園，這事讓我想起大劇作家布萊希特（Bertolt Brecht）的一首詩，題為〈解決〉：

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