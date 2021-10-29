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2021年10月29日星期五
葉蔭聰
筆陣
筆陣：解散人民後，剩下「人民公園」？ ／文：葉蔭聰
聞風筆動：民建聯工聯今宣參選名單 直選多新星空降 ／文：李先知
林朝暉：如何認識港人人心回歸的障礙？（上）
葉健民：通關作為頭等大事的迷思
高宇馳：COP26必須成為轉捩點——從氣候談判到氣候解決方案
潘焯鴻：向「新界北都會區」說10個「不」（下）
曾志豪：香港官員變戰狼闖禍
筆陣：解散人民後，剩下「人民公園」？ ／文：葉蔭聰
【明報文章】最近有「愛國團體」向政府請願，要求把維多利亞公園改為人民公園，這事讓我想起大劇作家布萊希特（Bertolt Brecht）的一首詩，題為〈解決〉：
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筆陣：解散人民後，剩下「人民公園」？ ／文：葉蔭聰
聞風筆動：民建聯工聯今宣參選名單 直選多新星空降 ／文：李先知
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