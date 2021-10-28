陳帆川：「香港加油」遭禁 左右逢源更難

渣打馬拉松是該銀行的得意之作，屬一年一度的公關重頭戲。但在特殊的政治氣氛下，竟然「跑着也中槍」，引起市民詫異，想必連主辦單位自己也始料不及。

為一地喊加油 可能根本出自大陸

「香港加油」的口號，連《人民日報》都用過無數次，而且是香港觀眾為運動員打氣的常用句，沒有特定政治意思。再追溯得久一點，為一個地方喊加油，可能根本就出自中國大陸，而且滿載濃濃的中國心。印象中，最廣為人知的類似用法，是2008年四川地震時，網絡及官媒不停傳播「四川加油」、「中國加油」。及至去年疫情爆發，「武漢加油」的用法也大行其道。

因此，很多明星和廣告商都喜歡講香港加油，因為它是唯一一句聽起來比較本土，但又毫無政治殺傷力的說話。如今渣馬將這句全香港、乃至全中國習以為常的口號，以心照不宣、含糊其辭的方式，歸類為敏感詞，日後公眾活動的主辦方、明星，或者廣告商，誰還敢講？

口號敏感否 取決於建制派心思

事件緣由，可能是黃店東主周小龍在網上發帖，指會為跑手免費在衣服上燙「香港加油」。坊間反應其實不算熱烈，然而部分親北京媒體卻如獲至寶，連日報道，並在沒有反對派可反的建制派推波助瀾之下，對主辦方窮追猛打，才釀成一場無風起浪的政治風波。

所以，一句口號敏不敏感，關鍵不在分析語意，而是取決於建制派陣營的心思。一旦他們盯上了，其實也不代表什麼，因為犯不犯法，不由記者和政客說了算。不過很多人為怕麻煩，多一事不如少一事，寧願跪低。反正這樣的公關災難，多一單不嫌多，香港人見怪不怪，很快就消化掉。

「香港加油」是最具代表性、可以讓人左右逢源的口號，黃藍皆適用，其餘類似的意有所指的標語，還有「香港人不會忘記」、「香港人撐住」、以數字組成的日期等。長此下去，稻草人愈打愈密，會否連所有這些字眼都變成敏感詞？

還記得讀書時為某機構公關部門兼職剪報，部分銷量極低、影響力趨近零的建制派媒體，是沒有人在乎的，可以忽略。今時今日，它們卻變成影響力最大的媒體。筆者建議它們停止再在屋苑免費派發，因為阿婆執到寶唔知，只會將其一如既往地當廢紙賣掉，那實在是暴殄天物。

作者是新聞工作者、文化評論人

[陳帆川]