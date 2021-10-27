正當大家以為香港的抗疫成績符合了跟內地通關之要求時，得到的答案卻是：兩地防疫標準仍然有差別，關鍵在於疫情的追蹤；內地「健康碼」除了是持有人的健康狀况證明，還可以有效追蹤個人的旅遊史、居住地，以及是否接觸過疑似或確診新冠病患者等；跟香港現在使用的「安心出行」手機程式比較，後者只記錄去過哪些地方，且資料只由機主保留，而使用「安心出行」與否也純屬自願。內地認為這跟大陸「健康碼」的追蹤功能相差太遠，無法為通關提供足夠條件。

香港內地「健康碼」差距 主要在於私隱

今年7月，特區政府官員表示「港版健康碼」系統已在去年中完成研發，可與廣東及澳門互認，待恢復通關時就可開放給市民申請使用；特區官員解釋，系統載有使用者的核酸檢測結果，以及疫苗接種紀錄；很明顯，這種版本的健康碼在內地看來，功能太過「簡陋」！其後創科局長薛永恒透露，已向內地提交港版健康碼更新方案，建議可由用家自報行蹤、系統列出高風險區清單，或「安心出行」App上傳行蹤資料到系統等。很明顯，這跟內地「健康碼」的追蹤功能比較，相差仍然太遠，不符內地要求。

兩地「健康碼」出現差距，主要不在於科技水平，而是涉及私隱及追蹤功能可以去到什麼程度，及收集到的資料會如何處理等敏感問題。毋庸諱言，港人對在內地被「緊貼追蹤」都會有戒心，港版健康碼如果有這些功能，相信很難得到公眾接受！

事實上，內地也不會接受港版健康碼，且態度非常明確。「文匯網」在10月18日的文章說得很清楚，「內地『健康碼』可以主動記錄使用者到過的地點，一旦出現病例可以通過大數據篩查出密切接觸者，從而迅速切斷病毒傳播鏈。本港既然要讓內地對香港的防疫措施放心，自然應該對接內地要求，從一開始就開發功能完善的『通關碼』」（註1）。

禁譚耀宗赴京 項莊舞劍

人大常委譚耀宗近日表示，特區政府若依賴市民報告自己的行蹤，與內地現行機制差異很大，內地恐難接受；他批評特區政府做法是「拖延耽誤」通關，「既想通關，又不想按內地標準行事，對港府成功爭取通關不樂觀」。

譚耀宗本人就經歷過內地「外防輸入」措施的「嚴格對待」——他原定10月18日啟程赴京參加全國人大常委會議，但突然收到國家防疫控制辦公室通知，不批准他與3名列席代表赴會，原因是香港近期出現一宗源頭不明的新冠病毒個案。其實，香港只有一宗源頭不明個案，並沒有引起任何群組爆發，本地清零紀錄仍然良好，反而內地近期接連出現源頭不明個案！現在因一宗個案就高調禁止一名港區人大常委赴京開會，只會令人覺得小題大做，目的是要發出內地「外防輸入」措施極嚴的信息，並強烈暗示在健康碼的標準上，內地不會讓步！

去年「兩會」推遲至5月舉行，港區人大政協代表合共200多人赴北京，大會安排了他們提早出發，先在深圳檢測。由此可見，人大和政協代表在疫情期間赴京開會有先例可援，也有一套應對措施，當時香港疫情控制並不比現在好，而且赴京有200多人，譚耀宗今年10月之行僅得4人，卻反而被拒入境！北京的決定，顯然是項莊舞劍，有強烈警示香港的意味，防控疫情只是藉口！

為何不能有「大灣區版」健康碼？

內地防疫政策仍然堅持清零，對於通關健康碼的要求，相信內地不會特別「遷就」香港。有人認為，入境問禁，香港人到外國，也要完全遵守當地的入境要求，沒有討價還價的空間。如此說法顯然站不住腳：港人到美、英是去另一個國家，返內地則是在自己國家出入；香港人在內地是中國人，在英、美則是外國人，入境安排有不同是很自然的事（英美不會特別「照顧」香港人，但內地會）。

北京對港澳行一國兩制，是為了體現尊重香港一制的「特殊性」，也是要照顧香港人的「特別要求」，而重視個人私隱正是香港社會的其中一種主要文明價值；這些都是老生常談的大道理，正如《基本法》內要落實全國性法律，北京也盡量容許香港本地立法，正是要照顧香港的特別情况。健康碼是公共衛生議題，「政治性」應該比較低，內地讓香港健康碼有別於大陸、在私隱保障上可保留較大空間，其實合情合理。

中央現在全力推動大灣區發展，希望盡量方便粵港澳的人流、物流、資金流暢通無阻，在通關問題上，健康碼的設計為何不能有一個「大灣區版」，既令香港人願意用，又可以符合內地（起碼在大灣區範圍內）要求？以現在的科技水平，難度應該不會太大吧？

港人自行申請內地版健康碼 更直截了當

現在看來，內地堅持清零、堅守外防輸入的做法短期內不會變，如此，香港只有兩個選擇：一是要配合國家要求，設計內地版的健康碼；二是乾脆讓港人直接向內地申請「內地版健康碼」，情形就如返內地要申請回鄉證一樣，日後入境內地時，就要同時持回鄉證和內地健康碼。

在內地做生意、工作、讀書，或家人在內地的人，可能願意申請內地健康碼，因為這是唯一「通關」方便往返內地方法，而且內地健康碼已在，需要的人就自行申請，專家小組也就毋須再花時間討論，反正內地要求很清楚，也沒有多大迴旋空間。港人自行申請內地版健康碼，反而更直截了當。

專家說清零：以後國際形勢變 中國肯定會變

對那些沒有需要經常往返兩地的人來說，如果他們不願意使用內地健康碼，往返內地就要隔離及接受多次檢測，如此情况等於兩地仍未完全通關。港人以外，如果外國人往大陸未來也需申請內地健康碼，他們的抗拒可能更大。到底內地健康碼是應對新冠疫情的臨時措施，還是長遠要進入內地的必須「證件」？如屬後者，影響就會大得多，因為這等於關上半道門，勢必令前往內地的人數大減，其對國家發展會造成什麼影響，北京應該仔細思量。

內地堅持清零，是擔心疫情大規模爆發會引起民眾恐慌、影響社會穩定，清零因而成了政治任務，故此凡不利清零的措施，北京都不願採納。

對中國內地清零政策的解說，我認為流行病學專家曾光講得最清楚：「因為世界周圍不穩，因為我們現在疫苗接種的還不夠，疫苗更新換代還沒完成，所以我們現在才需要清零。以後隨着形勢的變化，國際形勢變，中國肯定會變的……當清零的紅利不再存在的時候，我們就不會清零了」（註2）。

希望專家之言，也是內地防疫政策的思路。

註1：文匯網：〈防疫對接不要討價還價 「通關碼」應該一步到位〉，2021年10月18日

註2：鳳凰網：〈曾光：中國不會一直採取「清零」政策 不主張率先打開國門〉，2021年8月12日

作者是資深傳媒人

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[陳景祥]