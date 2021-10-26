歐陽五：從融入到反哺：中國給聯合國最好的50周年紀念

恢復合法席位50周年

50年後，中國為此舉辦了一場高規格的紀念活動，引發了國際輿論的高度關注，讓人們特別去思考中國與聯合國、歷史與現實的深刻互動——

中華人民共和國恢復聯合國合法席位，對中國和聯合國均有特殊意義。對中國而言，這50年是不斷融入世界體系、深度參與國際事務、參與全球治理、與世界各國深度合作的過程。這一過程加速了中國的改革開放進程，改變了中國的經濟社會發展面貌，讓中國得以成為更好的自己。

聯合國因中國在其中 而變得更美好

對聯合國來說，世界上人口最多國家、最大發展中國家的加入，讓聯合國大家庭更為完整，真正成為了世界性組織。中國對自身在其中角色的定位和踐行，包括「世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者、公共產品的提供者」，也在深刻改變、影響着聯合國的格局和作用。在和平層面，中國堅持和平發展道路，在和平共處五項原則基礎上同各國開展友好合作，是聯合國維和行動的重要力量；在發展層面，中國7.7億農村貧困人口徹底擺脫貧困，提前10年實現聯合國可持續議程中相關減貧目標，縮小了世界貧困人口版圖；在全球治理層面，中國堅定維護《聯合國憲章》宗旨和原則、維護多邊主義，使全球治理體系趨向公正合理；在公共產品層面，從「一帶一路」到新冠疫苗，中國所提供的公共產品豐富且不設限、不築牆。簡言之，聯合國因為中國在其中而變得更加平衡、多元、富有活力和美好。

中國力挺聯合國 也對自身有期許

站在50年的節點，我們所面對的是一個深受新冠疫情困擾、經濟發展減速、全球化停滯、政治博弈加劇、極端思潮氾濫的世界。聯合國受制於多邊主義與單邊主義、民主與霸權、團結與分裂的對抗，治理效能和權威明顯下降。聯合國秘書長古特雷斯在本月憂心地表示，聯合國可持續發展目標面臨真正的失敗風險。

在此背景下，中國在50年的節點高規格紀念恢復聯合國合法席位，既有支持、力挺聯合國在全球治理中核心地位的意涵，也有對自身作為的期許。

中國可有3點作為

聯合國成立至今，為維護世界和平與安全、引領全球發展議程、統籌解決發展領域關鍵問題、推動人類進步事業發揮了不可替代的作用。筆者以為，推動聯合國更好發揮作用、推進更好的全球治理，是對50年最好的紀念。為此，中國可有以下幾點作為：

第一，將東方文明中的合作觀、平等觀、包容觀進一步放大。東方文化強調相互尊重，國家不分大小，一律平等；強調求同存異，各方存在分歧是正常的；倡導和而不同，互學互鑑。這既與聯合國憲章的精神不謀而合，也是中國所倡導的命運共同體精神的內核。東方文化中的合作觀可以重建大國信任與合作共贏的國際關係，對聯合國作用的發揮十分關鍵。

第二，將協商文明融進全球治理過程。協商民主是中國經過長期探索建立起來的民主政治制度，在整合社會關係、提升決策效率等方面有獨特優勢。聯合國的集體行動陷入困境，協商式民主有助在各方訴求間找到共性與平衡點，既遵循聯合國框架下全球治理的基本規則，也保持一定的靈活性、彈性和開放度來達成全球共識，推動聯合國在應對新冠疫情、氣候變化等問題上更好協調各方集體行動。

第三，對自由主義價值觀的補充。世界範圍內，資本主義目前遇到的瓶頸，並非它所倚重的自由、民主、平等、人權等價值觀出現問題，而是在此之外，還需兼顧其他的價值觀，比如自律、團結、公正、集體意識、仁義禮智信的君子精神等。弱肉強食的強權文化、過度宣揚的個人主義與本國優先並沒有讓世界面臨的問題得到解決，更好的現代化須補充新的元素。這不僅僅是中國需要思考、探索的問題，也具有普世意義。中國外交部22日發布的《中國聯合國合作立場文件》，提出了「弘揚和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值」、「推動構建相互尊重、公平正義、合作共贏的新型國際關係」，體現了這種互補和完善。

作者是時事評論員

[歐陽五]