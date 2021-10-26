盧文端：非建制派重組與民主黨衰落

民主黨逆大勢而動 衰落之勢難改

民主黨「罷選成功」，其實是預料中事。其黨內甄選沒黨員交報名表，表面關卡是所謂高提名門檻，最大障礙實是民主黨奉行對抗路線在黨內形成的極度壓迫氛圍。民主黨高調擺出對抗新選制之姿，以該黨身分參選立法會，不可能得足夠提名，過不了審查關。這是民主黨搞罷選鬧騰出來、也是該黨主事者想要的結果，可謂「求仁得仁」。

民主黨「成功罷選」，將成奉行對抗路線的標記，死死貼在該黨身上，由此導致該黨衰落的嚴重後果，可能為該黨主事者所始料不及：

一、民主黨堅持對抗路線，說明其政治立場與香港憲制體制和整體利益背道而馳，保持該黨成員身分，已有區議員任職資格也會被人質疑是否真誠擁護《基本法》和效忠中華人民共和國香港特區，以後能否取得合法參選資格更是望天打卦，希望在政壇立足的民主黨成員能不考慮離開該黨嗎？

二、民主黨成員過去做地區服務，不是做義工，更不是做善事，主要依靠政府資源及某些來源的捐款，包括壹傳媒創辦人黎智英資助。過去主力負責民主黨籌款的李華明表示，該黨現在不參選，「籌款的對象根本唔會再捐錢」。以後，缺乏做議員得來的政府資源，黎智英資助不會再有，其他來源的捐助也會逐步枯竭，該黨地區工作何以為繼？

三、沒資源維持地區網絡，繼續居民服務，街坊還會找民主黨？失議會平台，對政府政策沒影響力，傳媒還會青睞民主黨？面對新的非建制派力量冒起在議會和社區展現實力，民主黨還有競爭力？民主黨搞對抗罷選的衰落前景，是否一目了然？

民主黨主事者認不清大局和形勢變化，被對抗思維和「復仇」（即對民主黨人被囚、被DQ作「報復」）情緒蒙住雙眼，忘乎所以，驕橫自大，毫無自省精神和糾錯能力，仍抱過去「搞對抗可撈政治資本」老黃曆不放，自以為還有本錢與中央叫板，一味蠻幹，一條道走到黑，竟搞出攬炒式罷選鬧劇。其陷於今天困境，可說是搞對抗搞垮自己，完全是自己倒自己米，如《紅樓夢》云：機關算盡太聰明，反誤了卿卿性命。

政壇重組分3派：建制派、非建制派、對抗派

本人提出「非建制派重組」說法，主要基於這個事實：過去所講非建制派包括民主黨，現在所講非建制派實際卻已不包括民主黨。現在講的非建制派，是正在積極準備參加立法會選舉的非建制派政團和人士，而民主黨已公開宣示「全面罷選」。問題根源則在於：在對待特區政府和中央的態度上，現在所說非建制派與民主黨有重大區別：

非建制派認為，他們與特區政府和中央政府不是「敵人」，不是「不是你死，就是我亡」的關係，而應是互動對話的對象。狄志遠近日在《明報》專門撰文，清楚表述這看法。

民主黨則不同，其奉行對抗路線，實際就是視特區政府和中央政府是「敵人」，是他們攻擊、癱瘓甚至顛覆的對象，他們的「民主拒共」口號清楚表明，就是要用美英那套「政治理論」和價值觀改變香港、改變中國，所謂「攬炒香港」、危害國家安全，正由此而來。雖然說，民主黨內也有成員不認同對抗路線，他們也可能仍視自己為非建制派，但從整體講，不放棄對抗路線的民主黨，已不屬現在的非建制派。

簡言之，非建制派是非對抗派，民主黨是對抗派。由此，香港政壇分3種派別：建制派、非建制派、對抗派。當然，如果民主黨能徹底改變對抗路線，那就另當別論。

「非建制派重組」的重要特徵和結果，就是摒棄傳統泛民的對抗路線，正式確定與特區政府、中央政府的互動對話關係。這也符合全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍所講的要求：秉承愛國愛港立場，與反中亂港分子劃清界限，積極參與香港治理。非建制派能作出這樣路線定位的一個基本前提，就是他們願意真誠擁護基本法和效忠中華人民共和國香港特區。本人因此相信，他們中的一些人，有機會得到足夠選委提名，「入閘」參選，成為新選制下的立法會議員。

過去支持泛民選民 會逐步轉向非建制派

非建制派選民基礎何在？他們能否得到泛民支持者選票？這是極受關注的問題。民主黨一些人將那些支持泛民的選民似乎看成自己的「私有財產」，他們認為，民主黨不參選，這些選民不會投票。這種看法非常短視、狹隘、偏執，也害了民主黨。

事實上，「一國兩制」是香港社會最大的公約數，即使是過去支持泛民的選民，也不希望對抗中央和特區政府而毁掉「一國兩制」。香港社會對國安法的實施反應正面，對完善選舉制度反應平靜，恰恰表明大多數香港市民，包括過去投票給泛民的選民，都希望香港社會安定繁榮，希望「一國兩制」行穩致遠。

還需看到，過去支持泛民的選民需要在議會有自己的代表，他們的利益和訴求不會因為民主黨不參選而消失。只要非建制派人士有心有力進入立法會表達他們的訴求，代表他們監察政府、質詢官員，通過與特區政府的互動而不是對抗為他們爭取利益，並利用議員身分和資源提供地區服務，為他們解決問題，相信那些過去曾經投票給泛民的選民，會有愈來愈多人支持非建制派人士。這也正是人們常說的，形勢比人強。

作者是全國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長

[盧文端]