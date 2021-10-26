劉進圖：官喜出爾反爾 民怎安心出行？

官員未能提出具說服力解釋

政府聲稱要求市民使用「安心出行」是為了加強防疫，方便追蹤確診者行蹤，了解有什麼人曾近距離接觸確診者，但好些市民不願意使用，主要是擔心私隱缺乏保障，光顧餐廳等指定處所時，寧願填紙條留下行蹤，不想讓一個智能手機程式不斷記錄自己的足迹。政府自去年11月推動「安心出行」以來，一直尊重市民的意願，讓市民自行選擇，是填紙條或是用手機程式掃描「安心出行」碼，如今政府廢除自願選擇，要求市民進入政府管轄處所必須使用「安心出行」程式，向公眾交代的理據並不充分，而且豁免安排並不合理，許多需要豁免的人不獲豁免，一些不需要豁免的人卻自動豁免。

如果政府認為自願申報安排不可接受，就要解釋為何不可接受。不論在香港或海外，許多地方的防疫檢測和申報，都是採取自願填資料的做法，懂電腦的可以在網上填，不懂的可以在紙上填，政府要確保市民認真申報，可以立法規範和抽查跟進，很少政府會認為，必須使用某一特定手機程式來記錄資料，才能達成防疫要求。香港市民為何必須使用「安心出行」程式？填表格為何不可以？政府官員一直未能提出具說服力的解釋。

「替引入通關程式鋪路」說不通

如果說掃描「安心出行」碼像警察查市民身分證一樣，必須強制劃一執行，那麼，為何所有65歲或以上的市民可以豁免？有智能手機及安裝了「安心出行」程式的長者全部獲得豁免，但無法負擔智能手機的基層人士、露宿者等，卻不獲豁免，公平嗎？政府既然容許全港約130萬長者獲得豁免，接受他們用填表格留下詳細個人資料，來代替使用「安心出行」程式，就等於宣布填表格也能有效追蹤防疫，既然如此，為什麼不能讓沒有智能手機或擔憂私隱的市民，以填表格代替掃安心碼？

如果說強制掃描「安心出行」是為了替引入通關程式鋪路，加快香港與內地通關，那在道理上就更說不通，因為通關碼要求的應該是旅客入境前14天或21天的詳細行程，不會只限於政府處所或某些商業場所，這只能透過旅客自願下載及貼身使用，不可能要求以百萬計沒有出入境需要的人「陪太子讀書」，每天被強制掃安心碼來成全少數需要通關人士。

連串出爾反爾 市民難以信任政府

更令市民擔憂的是，政府官員出爾反爾，拿不出合理解釋，並不是孤立事例，近日連串事件，一而再重複着這個令人遺憾的行為模式，像修例引入非本地培訓醫生，原先承諾只限香港居民，最後通過時卻廢棄承諾；又如立例禁電子煙，原先向業界透露的信息並非全面禁止，最後立法時卻一刀切全禁；又如渣打馬拉松，大會在賽前一周公開說穿著印有「香港加油」字樣衣服沒問題，相關保安官員沒提出異議，比賽當日卻安排大批警員截查參賽人士，阻止穿了「香港加油」衣服的跑手進場。這連串出爾反爾的事情，令市民感到難以信任政府，無法安心出行。

作者是資深傳媒人

[劉進圖]