鄭立：大家離開香港是因為感到恐懼

流失的恐怕是人口的精華

有些客觀的現象已經浮現，例如學生數量出現有感的下降，醫護也出現缺口。可見香港不僅是流失了人口，而且是流失了社會需要的專家以及兒童人口，恐怕我們流失的並不僅是數字，也是我們人口的精華。

本地官僚們的反應，有掩耳盜鈴式的說人口沒流失；有人在歌頌大灣區未來的美好；有人則在說外國的情况有多差，多不適合香港人生活。軟硬兼施，都只是反映一個目標，那就是他們想阻止人口繼續流失。

因不再信任政府官員才離開

然而，大量人口流失，是源自恐懼。大灣區就算成為全宇宙最富裕的地方，會被捕、受審、坐牢的人應該也不會是受益者。外國的生活可能艱苦，但是活在害怕失去自由的恐懼中，會較舒適嗎？這些人害怕的正是香港的體制、法律、司法與行政程序，會剝奪他們僅有的自由、尊嚴以及財富。

政府官員放話其實徒然，別人就是因為「不再信任他們」才離開的。百姓看到的現實很簡單：不時就有人被捕，其中不乏醫生、消防員、護士、教授、公務員、銀行家；大量認識的親朋好友正在受審，不少人受行政程序與法律開支折磨；大量家庭陷入地獄，法律快速的改變，每天都在變嚴苛。百姓們恐懼應該是很正常的反應。

我在這裏留下一句，給有緣人看的：認真看這篇文章去到這裏的朋友，我不知道你在哪裏，或者你在官場中，或者你在監獄裏，或者你根本不在香港，那不重要。我給你的忠告只有一個：能拯救香港的人，不是現在任何一個在大聲力陳自己如何良知、如何正義，自己沒錯的人，那只是卑微的小人物；而會是反省自己過去的所有錯誤，說得出自己的錯誤，願意對大眾認錯，重新出發的人。

作者是專欄作家

[鄭立]