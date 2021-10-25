余晶煒：創建宜居都會 城規須有遠見

北部都會區60萬人無法原區就業

若以一半居民為勞動人口計，北部都會區將產生60萬個職位缺口，這可能導致嚴重失業問題並迫使大量居民跨區就業，加重通往九龍和港島的交通負擔。鑑於「安全是發展的前提，發展是安全的目標」，這種「強調居住需求、忽略生活品質」的規劃，或令執政者「興建房屋解決社會矛盾」的美好願景化為泡影。政府是時候跳出「城市規劃等於劃地起樓」的條框，在提升居住品質方面要更有遠見。政府首先應有「總體規劃觀」。

借鑑《馬丘比丘憲章》

1977年訂立的《馬丘比丘憲章》（Charter of Machu Picchu）及後繼城規綱領，批判了上世紀30年代訂立的《雅典憲章》（Athens Charter）「城市按功能分區」的孤立式、機械式發展觀，轉而重視區域、建築與居民之間有機結合，關注人的需求，將人類活動視為城市發展根基。其旨在避免城市無序擴張、人口過度膨脹、資源過度集中、發展不均衡、交通和居住品質劣化等「大城市病」。《馬丘比丘憲章》提出，城市規劃不限於城市設計，亦涵蓋建築設計、經濟發展、資源利用和環境保護。超級都市大阪（2021年「宜居城市」第二名）和東京（第四名）之所以免疫於「大城市病」，原因在於通過若干城市副中心並結合發達的公共交通系統，以分擔城市各項職能。

確立獨特定位 免淪「睡城」

北部都會區作為城市副中心，應汲取過往新市鎮規劃的教訓，借鑑上述「多中心」模式，確立自身獨特定位，避免淪為功能單一的「睡城」（Commuter town），區內缺乏工商職能和就業機會。政府若要達成「宜居宜業宜遊」目標，就應高度重視「職住平衡」，從經濟均衡發展和滿足人的各種需求出發，以「土地混合開發」將居住、工作、娛樂、公共服務融為一體，增加就業機會以鼓勵居民就近工作，緩解跨區就業的潮汐客運流量，並減少交通噪音和空氣污染。「行人友善」也至關重要。政府應在街道「可步行性」（walkability）與居民私隱之間取得平衡。在地質條件允許下，可圍繞交通樞紐開發地下空間，並興建地下商業街，以連通臨近建築，提高「滲透性」（permeability）及增加商業面積。

公共交通導向發展

政府同時應採用「公共交通導向發展」（Transit-Oriented Development, TOD），以交通樞紐為中心興建核心城區並帶動周邊發展。有遠見的交通規劃為城市長遠發展預留足夠裕餘，避免未來在建築林立、交通繁忙的建成區內擴建時困難重重。至於考慮到北部都會區與深圳前海發展息息相關，跨境交通網絡須超前規劃，以容納日趨龐大的跨區客流。政府也應重視「道路瘦身」（road diet）和「交通寧靜化」（traffic calming），並興建發達的公共交通系統，甚至劃設「免費乘車區」（free fare zone），會有助減少私家車的使用，以減輕道路壓力，而推動使用新能源巴士也有助改善空氣質素和減少噪音。

注重城市景觀設計

政府更須注重城市景觀設計。隨着市民寄望房屋問題在中央政府及特區政府的共同努力下，將會逐步得以解決，人們必將對居住品質有更高期望。政府應整體規劃北部都會區的風貌和城市肌理。增加土地的人口承載能力，意味着提高地積比率，但要合理佈局超高層建築及大體量建築，以營造視覺的和諧感，避免出現遍地超高層建築，導致居住環境壓抑。同時，考慮到高樓價可能令不少人長期以公營房屋為家，政府宜大幅優化公營房屋設計，以改善居住體驗。例如在建築隔層及屋頂建造綠化或空中花園，以強化建築「親地性」和提供活動空間，及使用中空設計，以增強視覺通透性及空氣流通、改善單位通風設計及陽光照明，並且在社區內設置「口袋公園」（pocket park）以增加休憩空間，提高整體城市居住品質。

作者是政策研究員

[余晶煒]