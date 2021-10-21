楊志剛：「除咗林鄭，仲有邊個？」

第一類帶有王者風範，眉角向上一眺，目光凌厲一掃，以不怒而威口脗說「仲有邊個！」；維港兩岸「捨她其誰」的架勢、勝券在握的氣場，往往令在場人士拍腿稱善，舉杯預祝，氣氛熱烈。

第二類人士通常帶憂國憂民的神情，悲香港人才之凋零、哀特區政治的困局，對月長吁苦笑一聲，然後深深嘆兩口氣說：「唉，除了林鄭，仲有邊個，唉！」，是隱含淚花、不帶嚮往的無奈接受。

第三類，是真誠懷着「吾將從上下而求索」的客觀精神，以科學的態度，尋求「仲有邊個？」這個香港之問的答案。本文屬第三類。

考慮治國策、治港策、政治倫理

「還有誰」屬政治問題，非科學問題。以科學態度去探索政治問題，未必尋得正確答案。但客觀的探索，有助撥開雲霧。

國家在國際形勢極端嚴峻的情况下，依然專注一心一意以民為本，傾力抗疫，打出國內國際雙循環、第三次分配、共同富裕、打破資本壟斷、打破炒賣房屋、打破課餘補習服務被資本騎劫而造成的教育不公平、打破沉迷上網打機對青少年造成的精神危害等。每一項政策，無不振奮人心、直搗問題核心，彰顯治國策的威風。

香港方面，《國安法》、完善選舉制度、全面融入國家發展、DQ違法分子等，每次出手都氣勢磅礴，是讓港人耳目一新的扭轉乾坤。這是中央「治港策」的出手標準。這項標準同樣適用於「誰當特首」。且一國之管治，講求政治倫理。撤掉張建宗換上李家超，是政治倫理。前特首董建華未能完成第二任的任期、梁振英未能連任，是政治倫理。

另一要求是夏寶龍提出的「五個善於」。誰合乎這五善？以「國家標準」衡量，真的要悲香港人才之凋零；但以「特區標準」衡量，則要賀香港人才之濟濟，10隻手指都數不完。在香港新時代、新局面下哪位參選人能扭轉乾坤，給全港希望？哪一位參選人能使香港在「慢進也是退」的低迷下，由特區龜速，提升至深圳高速，把深圳的奇蹟發展複製於香港？

以下是考慮到治國策的威風、治港策的標準，和政治倫理的基本，初評「仲有邊個」的十大疑似人選，姓名以筆畫序排列：

十大疑似人選

李家超：作為政務司長，李家超是「當然」疑似參選人；曾蔭權、唐英年、林鄭月娥都是先例。李家超是十大中唯一武將出身。外交部於上月發表《美國干預香港事務、支持反中亂港勢力事實清單》，臚列102項事實，洋洋8000字，反映雖然黑暴稍平，但隱患未除，中央對反中亂港的本土和外來勢力仍深存戒心。在後顏色革命年代，由武將執掌政府，能硬橋硬馬對付亂港分子。且李家超硬中帶儒，文才武略，是愛國的治港人才。

李國章：某大學高層曾對我說：港大程序以保障終身制教授為目的，港大休想「叮走」法律系副教授戴耀廷，因為「走程序」走到戴耀廷退休也未走完。但李國章雷霆出手，粗中帶細滴水不漏，戴耀廷連上訴的空間也沒有，便於去年7月被港大解僱。李的能力，見微知著。香港的高級公務員不少打從心底貶中崇英，但是在李國章面前，精什麼英？要改革，便改革，因他更精英，是「精英黨」宗主國劍橋大學醫學院尖子畢業。但李國章卻反而站穩國家民族立場，明報出版社早於2017年出版的《我們是香港真本土》，輯錄了李國章一篇自傳鴻文，顯示出他「出國更愛國」的情操。他去到全世界都能說好中國和香港故事。

陳茂波：作為財政司長，陳茂波同樣是「當然」疑似參選人。他勤政愛民、形象親民、政策利民，較能做到以民為本。4年多前曾俊華以（前）財政司長身分「入閘」成為候選人，陳茂波的條件遠勝曾俊華，因他愛國立場經過長時間驗證。但作為財政司長參選的一項頭痛，是要辭掉公職才能參選，機會成本高；而林鄭作為特首，則不用辭職亦可隨時去馬或不去馬。本屆特首選舉投票日為2022年3月27日，和上屆3月26日只差一天，提名期都應該是2月中旬開始。但為免重蹈2012年梁振英和唐英年之間的泥漿摔角，本屆應只得一名真命天子入閘，如有餘者，只會是指定陪跑。上屆曾俊華2016年12月中辭職，波叔會否及何時請辭？

陳智思：董建華任特首時，陳智思已經被視為未來特首材料。他是香港版的英國查理斯王子，溫文爾雅，有紳士風度，默默付出，靜靜貢獻，耐心等候。旁人為他着急，每一屆都有人問他會否參選，他總是啞然一笑，不露野心，春雨潤澤無威脅。當年唐英年在選情危急時，公開對着梁振英喊話「你呃人！」全港嘩然，讓人驚醒所謂「君子之爭」實不可行。但如陳智思參選，我相信他會示範何謂君子之爭。

陳馮富珍：陳馮富珍自世衛總幹事一職退下後，專注貢獻國內公共衛生教育和研究，鮮有在港公開露面。作為首名出任世衛總幹事的中國人，她有10年國際層次的閱歷和威望，受中國器重和信任。港人熟悉她，卻會是令人耳目一新的熟悉。她的名字出現在十大之內，亦反映了尋治港人才的求索精神，任何有能力有擔當的愛國者，都不排除。

梁美芬：作為大學法學院副教授、執業大律師、中國人民大學法學博士，亦有英國法律專業資歷，梁美芬當區議員、立法會議員逾10年，受過直選洗禮。作為大學老師，她深明年輕人；多年地區工作，讓她緊貼基層。這些專業資歷和從政閱歷，鮮有人能及。

梁振英：梁振英的迎難而上、魄力、能力和擔當，任何解說實屬多餘，毫無疑問是治港人才。

曾鈺成：他讀數學而以一級榮譽畢業於港大，那年代的港大，整個學院不出2至3人獲一級榮譽，曾鈺成較本港絕大部分AO更精英；論年齡，他較美國總統拜登年輕5歲，有心有力。

葉劉淑儀：葉劉當過局長贏過直選，有力；過去兩屆均公開宣布參選，有心；當年23條立法負荊請辭，有擔當。屬治港人才。

譚耀宗：他作為全國人大常委唯一港人，出身基層，地位顯赫。於1980年代已出任立法局議員，從政經驗豐富，緊貼國情民情。作為政壇元老，他帶三分董建華的敦厚，顯七分《神鵰俠侶》大俠郭靖的剛毅樸實，從政40多年累積的睿智謙藏不露。譚sir在此，誰敢說「仲有邊個」！

作者是教育工作者

[楊志剛]