任憲邦：房屋預測粗疏 隱憂不容忽視——評北部都會區與明日大嶼

說的，是行政長官林鄭月娥。

北部都會區增居住空間？ 看來只是信口開河

北部都會區全面落成後，如果把元朗和北區現有的39萬個住宅單位計算在內，該區將能提供共90.5萬至92.6萬個單位，足夠讓約250萬人居住。至於明日大嶼願景，則計劃在1000公頃土地上容納約70萬人口。

根據政府數字，北部都會區內的5個地區（牛潭尾、新田/落馬洲、新界北新市鎮、文錦渡以及將會開發的「額外土地」）將發展為住宅及商業中心地帶，佔地共2270公頃。換句話說，北部都會區的人口密度將會是每平方公里約11萬人，甚至超過了明日大嶼的每平方公里7萬人（70萬人居於1000公頃填海土地）。然而明日大嶼亦已比目前全港最擁擠的觀塘區（2020年人口密度每平方公里6.1萬人）還要擁擠。所謂增加居住空間、改善生活質素，看來只是信口開河。

城市規劃粗疏 房屋供應過剩

要推算住戶數目，才能斷定未來的住屋需求，那麼政府的推算想必十分可信，有充分的事實根據吧？可惜的是，納稅人看完政府的分析後，大概無法釋除疑慮。

在政府的盤算裏，未來住屋需求有三大來源：住戶數目增長、因老舊住宅重建而需搬遷的住戶，還有「其他」，包括居住環境惡劣的住戶、流動人口以及空置率調整。

由於長遠人口將會減少，住戶數目增長預測已由2016至2046年的43.12萬下調至2019至2048年的「超過39萬」。然而，政府憑着把其他兩個來源的數字上調，竟能使未來住屋總需求維持於100萬戶不變。此般玩弄數字的伎倆，恍如女巫的神奇魔法。

城市規劃粗疏，結果後患無窮。我們將面臨房屋供應過剩，多達22萬間，為免屆時鬼影幢幢，便得吸納大量人口居住其中。北部都會區全面落成後，將總共提供90.5萬至92.6萬個單位，計及元朗和北區現有的39萬個住宅，新增單位可達53.6萬個。明日大嶼又會額外添上26萬個住宅，這些都是10年內未能完成，要10年後才能逐步完成的建設。林鄭月娥在《施政報告》中亦已宣布在未來10年會提供多達43萬個單位（33萬伙公營、10萬伙私營）。如此一來，計及北部都會區和明日大嶼，未來約30年香港將建造多達122萬個住宅，而根據政府估算，需求卻只有100萬個，就可以處理增長、重建和環境惡劣的家庭。供應超標達到22%。假如這些單位均要有人居住，以平均住戶人數每戶2.7推算，香港將需新增59.4萬人口，那亦遠超預測數字。這些人口到底來自何方？政府對於人口政策尚無着墨，從沒說明如何吸引海量人口遷港，而與此同時，移民海外的人數卻不容小覷。

政府推算香港於2019至2048年間需要100萬戶房屋，但當中只有39萬來自實際住戶數目增長。餘下61萬戶裏，有37萬戶將撥給樓齡70年以上大廈的住戶，他們將因樓宇重建而需另覓居所；另外的24萬戶則會歸於居住環境惡劣的住戶、流動人口以及私營住宅市場的空置率調整。此統計方法的可操作性實在顯而易見——只要調整樓宇重建的樓齡要求，便可使整體住屋需求上升或下降。團結香港基金只是把樓齡要求從70年下調到50年，得出的須重建房屋數目便由30多萬激增至60萬。未來30年的都市規劃動輒花費萬億，決策的依據卻是如此兒戲得來的數字，這不止令人發笑，簡直是不負責任。

大型重置重建社區 任務艱巨

還有什麼可反映出政府數據的隨意之處？細看住屋需求的組成，大部分新房屋並不是為了新增人口和住戶而建設，而只是用來重置舊樓和環境惡劣的住戶。這些單位目前集中於油尖旺、九龍城和深水埗。要跨區重置61萬住戶，計劃規模之龐大實屬香港史上第一遭。他們中一些住戶要搬遷到海中心的明日大嶼和鄰近深圳的北部都會區，但這些地方的環境、社區脈絡和文化均與他們的原居地完全不同；要在新地區重建合適的社區，讓重置住戶順利融入，任務將會十分艱巨。我們未來的住屋需求，主要來源竟是如此大型的重置計劃，本身就是必須再行三思的事情，主事者卻未有正視此一事實。

明日大嶼現更惹人疑竇

明日大嶼願景本已是個有缺陷的概念，現再加上北部都會區，令這個千億甚至萬億大計更加惹人疑竇。它現在被重新定位為港島維港區域和九龍社區的延伸，位處海中心，大嶼山和港島的堅尼地城與它同樣相距約4公里，可見「明日大嶼願景」已變得與大嶼山無甚關係，「大嶼」二字頓成笑話。

我們將擁有北部都會區，再加上經濟發展已具規模的大嶼山北部，明日大嶼遂只能向港島和九龍靠攏，現在還稱之為北方大灣區的橋頭堡，只能令人失笑。如果缺乏明確的策略和建立核心商業區的承擔（現在正是兩者皆缺），單憑大海中心的一片荒地，沒有歷史、沒有文化，也沒有鄰近社區刺激商業活動，哪有企業願意遷往？明日大嶼將有70萬人口，卻只有一條隧道連接香港島，而隧道還要應付來往港島以及新界西北和大嶼山北部的交通需要，整個交通網絡構思根本行不通。將來這條隧道必會大塞車，而當私家車、巴士和列車從明日大嶼的交椅洲進入隧道，再從堅尼地城井噴而出時，現已相當擠擁的堅尼地城只會塞上加塞。

如此大型的發展計劃，理應從概念誕生的一刻起便被仔細檢視，然後才公諸於世。然而，自前任行政長官梁振英在2014年公布大嶼山填海計劃開始，政府就像地產商推銷新樓盤一樣，一味依賴口號和印刷精美的宣傳冊子，卻沒有對計劃細節做嚴謹的盡職審查。反之，我們這些年來所看到的，就只有一隻又一隻大白象橫空出世。

資料來源：

．《香港2030+：綜合土地需求及供應分析》，2016年10月

．《香港2030+：東大嶼都會——初步概念》，2016年10月

．團結香港基金報告：《重啟大型填海 共建美好家園》，2017年4月

．政府統計處：表E489：按區議會分區劃分的陸地面積，年中人口及人口密度（2020），2021年3月

．《行政長官2021年施政報告》，2021年10月

．《香港2030+：跨越2030年的規劃遠景與策略》，2021年10月

作者是民間土地資源小組成員、企業管理顧問

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[任憲邦]