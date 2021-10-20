劉銳紹：正反必須反證！ 人大代表大人？

（1）「決議」為何而立？能否有新意？

從近年的軌迹可見，「決議」的主要目的是突顯習近平承先啟後的作用、成績和使命，是繼確立「習思想」、修改黨章、修憲之後的延續，也是在明年下半年中共舉行「二十大」前的清晰部署。輿論先行，實力於後，此乃中國政治的特色，這次也不例外。但「決議」可以有其他關注點，如下：

跟以前兩個同類決議有何不同？

1945年，毛澤東主持通過《關於若干歷史問題的決議》（俗稱「第一份決議」），總結1945年前的歷史事件和問題。1981年，鄧小平主持通過《關於建國以來黨的若干歷史問題的決議》（俗稱「第二份決議」），總結1949年中共建政到鄧小平開始主政一段時間內的歷史問題。這兩份決議當然是從中共的立場出發，但在某程度上給人反思的感覺，在某些問題上更是痛定思痛的反省，建立實事求是的形象。

基於此，下月六中全會的「決議」一般被稱為「第三份決議」，但它涵蓋的範圍很廣，是中共建黨以來的100年，而且重點在於「重大成就」，其次才是「歷史經驗」。那麼，「決議」能否根據客觀事實和公認的標準探討，用正反兩方面的證據說明問題，再作決議呢？

外界更關心的是，已在過去兩份決議中作出結論或定論的歷史問題，會否出現修改或間接否定？例如按第二份歷史決議的精神，文革被定性為「由領導者錯誤發動，被反革命集團利用，給黨、國家和各族人民帶來嚴重災難的內亂」，意指毛澤東應為嚴重錯誤負主要責任。但近年對文革的形容有所翻覆，曾出現「艱辛探索」、「有複雜的社會歷史原因」、「在探索中走了彎路」等評語；雖然後來恢復原來定性，但這個過程潛伏着一種難以預測的飄忽性；延伸下去，就要看執政者如何對待真確的歷史和眼前的政治需要了。

如何評價鄧小平以來的事件？

由於時空的限制，第一和第二份決議只能談及1981年鄧小平全面主政前的問題，由那時起到近年的事件怎樣評價？保留原貌還是有所改動？就是外界觀察「決議」的重點。例如「六四事件」，官方素來否定，估計「決議」沒有什麼鬆動的餘地。不過，從另一角度看，如果有某種鬆動的顯示，將可以逐步解開這個民族的結。退一步說，即使維持「六四」的定性，但對胡耀邦的評價是否可以更正面？對趙紫陽的定性是否可以調整？這些都是眼前可以抓準的機會，關鍵是高層怎樣想了。

歌頌、反思能否並存和衡量輕重？

「決議」覆蓋中共百年歷史，即使是歌頌的內容，我也不一概反對，例如中國經濟和綜合國力上升、排除外侮和提升國際地位等，這些都是事實。但在歌頌的同時，是否也要檢視曾經出現的過失以至錯誤？前兩份決議的部分內容就有承認錯誤和拋卻歷史糟粕的味道（即使未算深刻），新的「決議」如何呢？有待觀察。倘能同時頌德和反思，並公開表達出來，既可顯示執政者的雄才大略，也可發揮現代化的管治技巧。否則，機遇在前又會失諸交臂。

（2）異見人士依法參選是好是壞？

李文足（王全璋之妻）、王峭嶺（李和平之妻）等「709」被捕維權律師的親屬及維權人士等，宣布參選北京區縣人大代表，並發表聯合聲明。一般認為成功機會是零，但不妨從以下的現實角度觀察：

他（她）們為什麼要參選？

據李文足表示，在過去6年中，她的孩子從學校被趕出來4次，3次申辦護照被拒，租房被逼遷。再看她過去的遭遇，依法上訪，尋夫無門（有時出家門也難），叩官門又無回應。這些都是「官方刻意整治」而「旁人自動劃清界線」的家常便飯。他們希望爭回合法權益，最低限度要通過宣布參選而讓公眾知道他們的境况。這才是參選的主要和共同原因，這是不能忽略的根。

在他們的聯合聲明中，有一句令人感慨萬千的話：他們要「做一個讓別人找得到的人大代表」。理論上，衙門不理或處理不公，可向人大代表反映和要求協助，但在中國，人大代表的名字也許只有在當選或按需要發聲時，才會出現在公眾眼前，否則公眾要找人大代表時，只會叫天不應、叫地不聞。這也是他們參選的另一個迫切原因。

現行的人大制度無法代表人民

這個問題說來話長，癥結糾纏，猶如死結。其實，中國的《選舉法》寫得很寬鬆，基層選舉的門檻很低，但執行起來卻有五花八門的關卡。改革開放之初，曾出現令人欣喜的現象，即使被視為異見人士也可以依法參選。例如方勵之的夫人李淑嫻，曾當選北京海淀區人大代表。

當年另一個可喜現象是公開的選舉辯論。不少候選人開宗明義，申報自己是共產黨員；沒問題，一切正常。但有一位候選人在競選時第一句就說：「我鄭重聲明，我不是共產黨員。」官方後來對公開辯論就猶豫起來了。

還有，多年前廣州曾出現年輕的「獨立候選人」（即未獲單位推薦），按法律自行報名參選，但很快就遇到接二連三的勸退，家人也受到「關顧」，最後只有退選。

上述事例積累下來，不禁令人發問：人大代表是否代表（官差）大人？與此同時，民間怨氣愈積愈多，連一個投訴和宣泄的氣孔也沒有，這才是民間要求真選舉的原因；倘不改善，官方的危機將會愈趨嚴重。

內地問題輻射到香港同樣嚴重

香港人在內地遇到困難，理論上可找港府駐內地辦事處，也可找港區全國人大代表，但到哪裏找，已是一大困難。已故全國人大代表李鵬飛曾建議在香港設立人大代表辦事處，也有全國人大代表建議讓他們設立網站與市民聯絡，但都不了了之。這些都成了民意難紓的障礙之一。

上述談及的「決議」和讓異見人士參選，不要隨意DQ，都是理順民意的好機會。「決議」的內容和語調如能多貼近民意，少自我宣傳，更是一種以退為進的妙着，將可得到更多掌聲。總之，因時制宜，因勢利導，才是高明的舵手！

作者是時事評論員

[劉銳紹]