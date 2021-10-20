李本瀅：「李氏力場」的迷思 8號風球眾生事

「黃文」前半部分提出3條問題：

（1）天文台每次懸掛風球的決定，是否有足夠客觀數據支持，及依照原先訂立的標準來行事？

（2）市民是否認同天文台是依據客觀標準來作出決定，而不會在暗地裏受到其他不可告人的因素影響？

（3）在制度和架構上，天文台是否有足夠的保障，免受外界特別是來自上級的壓力影響，而阻礙它作出專業和科學的決定？

這3條問題的簡單答覆，就是全部都是肯定的。

以下詳細解釋一下：

有關第一條問題，天文台在能力範圍內已有足夠客觀數據支持其懸掛風球的決定。天文台既有密集的本地觀測網絡（包括上空及遙感），亦有鄰近地區/國家，以及聯合國世界氣象組織數以百計成員的緊密數據互換，所得的數據都是符合現有科技水平。至於是否依照原先訂立的標準來決定懸掛風球，答案也是肯定的；下面段落有更詳細的敘述。

警告信號安全系數偏高 上班人士「受益」

至於第二條問題，市民是否認同天文台是依據客觀標準來作出決定，我們沒有這方面直接的資料，但大家可參考天文台定期的市民意見調查：市民對天文台服務的滿意程度，在市民要求不斷提高下，一直都能夠維持7.5分或以上（滿分10分）。

有關天文台是否暗地裏受到其他不可告人的因素而影響其決定，天文台隸屬的商經局已不止一次指出完全沒有影響天文台的決定，天文台亦已屢次澄清沒有受到外界任何影響。客觀方面，10月13日「立場新聞」發表了一篇有詳細數據分析的文章〈天文台發警告準則：真的「收工先八號」「放假出黑雨」嗎？〉（註），該分析得出兩項主要有關結果：

（1）天文台自2007年訂立現行的8號風球指標，至今年10月11日，共為28個熱帶氣旋發出8號或以上風球；其中有16次與工作日（星期一至五）的朝九晚五時段重疊，即上班人士獲得整日「風假」，又或可提前下班或延遲上班。

（2）天文台2007年訂立的8號風球指標，由以往考慮維港內風力，改為參考全港8個測風站，如其中4個或以上錄得或預料錄得相應風速，且預測風勢可能持續，便會發出警號。分析指出，由2007年起28次發出8號或以上風球期間，只有8次有4個或以上測風站錄得達到烈風或以上標準。

以上兩項主要有關結果顯示，天文台發出警告信號，安全系數偏高，上班人士是「受益」而非「受害」。同時，結果又顯示「黃文」中提及的「李氏力場」（意即打工仔在惡劣天氣下仍要上班，以確保香港的經濟及老闆的利益不受風雨影響），實在是一個迷思，至此大可壽終正寢。至於天文台發出警告信號時為何安全系數偏高，主要是預測始終是預測，未來是未知數，故此作決定時要以公眾安全為主要考慮。

「黃文」的第三條問題，其實與第二條問題有關，上文已經回應。簡言之，天文台發出警告信號時一直沒有受到外界的壓力、影響或干擾。

天文台提供氣候資訊 甚少參與其他部門政策

「黃文」下半部分主要提出，由於氣候危機，天文台應該轉移至監測氣候變化，保護環境及追求未來的可持續等，故此建議應轉至環境局旗下。我在此解釋一下天文台的工作性質。

天文台的工作性質，一直都是站在前線，監測天氣及其他地球物理元素，如地震、報時、核輻射、機場風切變等。其主要角色就是24小時不斷監測，有需要時發出警告（如颱風、水浸、山泥傾瀉、風切變、地震等），以保障市民安全。惡劣天氣期間，天文台會不斷與教育局、保安局、運輸署及有關工務部門溝通，傳遞最新天氣資料和評估。

「黃文」提及的監測氣候變化，是天文台100多年建台以來匯集天氣資料（如溫度、濕度、風向、風速、氣壓、雲量等）的工作。這些一線「上游」資料經過匯集和分析後，便傳給下游的用戶，供其應用。例如，氣候資料提供給環境局用於有關氣候的政策，雨量溫濕資料提供給工務部門作基建工程、斜坡設計指引等等。這方面，天文台一直對有關政策的工作和制定參與是零或者甚少。故此天文台應轉至環境局一說，實在不知從何說起。

若天文台轉屬環境局 更令人懷疑風球所涉考慮

市民對天文台的信任源於它一直緊守科學原則。與惡劣天氣、地震及其他自然災害不同，環境涉及價值觀和社會不同利益。假如天文台轉屬環境局，會令人懷疑天文台發出颱風信號，會否牽涉政治或者多了外間影響的考慮。同時，這也偏離了天文台的首要角色——在前線守護市民。如此，更無從回答黃博士當初提出的3條問題。

10月的颱風暴雨警告，引起社會不少討論。我相信天文台會一如既往，不斷研究探討，繼續改進服務，守護香港。

註：bit.ly/2Z4CXN6

作者是香港天文台前台長

[李本瀅]