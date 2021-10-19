歐陽五：太空探索勿受制於地球政治

中國自主創新 攻克世界性難題

不少美國媒體，亦對今次神舟十三號的成功發射不吝讚譽。CNN的報道稱，中國展開太空計劃的時間雖不長，但載人航天技術的迅速發展已讓中國航天計劃躋身全球最先進行列。事實上，中國航天的發展是在明晰的規劃下、務實地按部推進的。早在1992年，中國政府就制定了載人航天工程「三步走」發展戰略，建成空間站是發展戰略的重要目標。

過程中，中國憑藉自主創新精神，攻克了諸多世界性難題。比如發射中的共振現象，曾困擾美歐等發達國家及地區。中國首位航天員楊利偉亦曾撰文回憶神舟五號任務中的共振現象：「痛苦的感覺越來越強烈，五臟六腑似乎都要碎了，我幾乎難以承受。」後來的發射任務中，航天員幾乎感覺不到振動，認為乘坐的火箭非常舒適。一個看似微小的細節改進，背後是無數科技工作者的心血累積。值得一提的是，香港擁有突出的科研能力，且有大學團隊參與國家太空探究項目。在中國航天事業的成績單上，香港的科技工作者亦有份。

其實，自主創新是在技術壟斷之下的必由之路。隨着中國太空計劃的不斷發展，俄羅斯等國已開始尋求與中國合作，但美國迄今仍排斥與中國的太空合作。2011年，美國通過了《沃爾夫修正案》，基本禁止了美國太空總署（NASA）與中國同行之間的直接合作。加之美國設置出口控制（國際武器貿易規則，ITAR）、簽證控制，中美太空合作已被美國所築「高牆」阻隔。美國海軍戰爭學院國家安全事務副教授博巴赫（David Burbach）日前對CNN表示，國際太空合作目前仍然受到全球政治的影響，這阻礙了科學進步。

若持續對華強硬 美最終將吃虧

目前諸多美國盟友都願意在太空探索方面與中國接觸，如果美國持續保持對華強硬立場，最終吃虧的將是美國。據報道，有美國專家預計，中國雖被排除在國際空間站外，但是中國的空間站有朝一日可能會成為主要的空間站，因為美國NASA可能在2030年前讓國際空間站退役。屆時，美國大概率會需要中國。

某種程度上，美國意圖在太空複製其地緣政治戰略。2013年，美國明確提出了太空合作的亞洲再平衡，幾乎與其印太戰略如出一轍。近年來，美國不僅為日本太空軍事化持續鬆綁，而且對日本、韓國及印度發展太空軍事能力持鼓勵甚至縱容態度。對美國而言，選擇性的太空合作是其籠絡盟友的重要加持，但如何合作是由美國定義的。縱然是盟友，亦被美國置入了「緊箍咒」。比如美國對印度的太空合作與援助，主要集中在民用及科學領域，這正是出於避免危害自身在南亞的地緣政治利益的考量。

中國著名科幻作家、「雨果獎」得主劉慈欣的小說《三體》中有句名言：「給歲月以文明，給時光以生命。」如果太空探索是人類未來腳步所及之處，那麼文明的共享應該取代野蠻的競爭。被視作世界「太空憲法」的《外層空間條約》規定，任何國家不能將太空的任何部分據為己有，所有國家必須將外層空間用於和平用途。這一規定正是建基於文明的原則，而文明意味着平等、和平、共存。頗為遺憾的是，美國奧巴馬政府在2015年簽署通過了《美國商業太空發射競爭法案》，取消對太空創業公司的諸多限制，賦予美國公司與公民太空採礦合法性。時至今日，美國科技巨頭的私人太空公司掀起了商業太空探索浪潮，但問題在於，他們在探索人類共同宇宙空間時，應遵循何種規則？

相信中國空間站將有他國太空人參與

中國的航天事業始終堅持以和平利用、平等互利、共同發展為原則，近年與俄羅斯、德國、法國、意大利、巴基斯坦等國展開了多種形式的合作與交流。相信在中國空間站完成建造、進入運營與應用發展階段後，將有其他國家的航天員參與中國空間站的飛行。希望地球上的各種政治藩籬，不會阻礙人類以文明探索太空的初心。

作者是時事評論員

[歐陽五]