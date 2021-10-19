梁美儀：香港防疫措施過嚴／過鬆？

全球科學家基本上已有共識，指新冠病毒不會如SARS般在短期內消失，所以部分國家如英國、歐盟國家以至新加坡等，決定在這場曠日持久的抗疫戰中，採取與病毒共存的策略，逐步放寬旅客入境安排。如新加坡，繼早前與德國合作，由今日（19日）起再與美加及歐洲6個國家共同推行「疫苗接種者旅行通道」（Vaccinated Travel Lanes），讓已完成接種疫苗的旅客前往參與國家旅遊，並以核酸檢測陰性結果取代入境隔離。

對於經商者、探親者或旅客來說，動輒2至3周的隔離檢疫期，不論是時間還是金錢上都太奢侈，不少外商開始批評香港入境檢疫措施過嚴。畢竟香港多年定位是一個國際城市，骨子裏難如內地般「閉關」，前陣子金像影后妮歌潔曼與劇組共5人，獲政府豁免檢疫安排來港拍攝，便可見一斑。

宜先跟內地談妥非強迫安裝「通關碼」

不過，從政治、社會以至經濟角度的考慮，特區政府視跟內地通關為「頭等大事」也不無道理，加上北京將於明年2月舉行冬季奧運會，為確保賽事能順利進行，一般相信，內地在冬奧結束前也不會改變當下「清零」策略，作為特區，香港固然要緊跟國策。

與其兩面不是人，從政治現實考慮，特區政府還是先跟內地做好通關的對接工作，談妥一個非強迫全民安裝的「通關碼」等防疫措施，總好過兩頭不到岸。

作者是資深傳媒工作者

[梁美儀]