劉進圖：經濟全球化不敵政治界線

跨國機構隨時捲入政治衝突漩渦

香港律師會不久前舉行改選，眾多參選人異口同聲表示，法律服務不應該也不能夠政治化，新任會長陳澤銘也強調，律師會將保持政治中立，不偏不倚地就社會議題從法律角度發聲。然而，國殤之柱風波卻顯示，執業律師未必能夠保持政治中立、避免捲入政治紛爭。

在全球化快速發展的年代，金融、法律、會計等專業機構都歡迎跨國合併，一方面可以迅速壯大，擁有更多資本與人才，在激烈的國際競爭中脫穎而出，另一方面可以為跨國營運的商業客戶，一站式在世界各地提供優質專業服務。在這股全球化大趨勢下，孖士打從一家老牌香港律師行，蛻變成為集美國、英國、香港和巴西等地多家大型律師行於一身的國際律師事務所。

香港大學是孖士打的老客戶，港大想採取法律行動，逼已宣告解散的支聯會移除國殤之柱，找孖士打發律師信，本來並不令人意外，問題在於孖士打的美國合伙人因此遭遇強大的政治壓力，受到一些重量級國會議員抨擊，指Mayer Brown（孖士打作跨國合併後，使用美國律師行的英文名字）這樣有聲譽的美國律師行，不應替港大打壓表達自由，孖士打港方合伙人能夠用「政治中立」、「法律歸法律、政治歸政治」等說辭，向國際合伙人交代過去嗎？答案很明顯，不能夠。由於美國合伙人在管理委員會上佔主導地位，孖士打香港支部最終同意放棄代表港大。

香港如今多以「一國」為處事依歸

孖士打香港支部服從國際合伙人的集體決策，放棄某個本地客戶，從跨國機構的運作來說，本來也是正常的，例如國際性的銀行便常常因為海外總部做的風險評級，被迫放棄某些本地客戶，哪怕這些客戶在本地的運作其實相當穩健。不過，香港如今已不再以經濟全球化為主旋律，當權者更多從融入中國體制去考慮問題，大至防疫通關政策，小至一所大學包容異見的尺度，都是以一國的政治劃線為依歸，兩制的差異正逐漸消失。

在這樣的政治環境下，孖士打放棄替港大處理移除國殤之柱事宜，難免遭到建制人士口誅筆伐。孖士打能夠以政治中立作擋箭牌，指移除國殤之柱已變得高度政治化，無法單純從法律角度行事，以此說服港大和建制陣營接受其決定嗎？答案很明顯，不能夠。由於移除國殤之柱被視為取悅北京領導人的政治舉措，建制陣營是不會輕易放手的。

無法藉「政治中立」「只按專業原則」脫身

這樣看來，在中美分歧不斷擴大之際，同時在美國和中國營運的跨國機構，隨時會捲入政治衝突的漩渦，無法藉「政治中立」、「只按專業原則辦事」等實務守則脫身，孖士打放棄代表港大是一個例子，LinkedIn全球網站宣布淡出中國市場，改為推行專為內地設計的職場應用程式，又是一個例子，類似的例子恐怕陸續有來。

作者是資深傳媒人

[劉進圖]