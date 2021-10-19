張炳良：社會深層次矛盾：解決「富裕中的貧困」 重拾「香港速度」

其實司局級官員一直間有落區，訪問住戶、機構，並與區議員會晤，接受「落單」。政府也強調與民商議（engagement）、搞各種地區及界別諮詢會，各區民政處有地區「收風」之責，中央政策組又進行委託民調、撥款予學者智庫做公共政策研究，以助了解社會所需所困（本屆政府解散中策組，由新設的政策創新與統籌辦事處繼續其部分功能）。

在一直的運行機制中，政府不難掌握社情民情，太陽並非今天才由東方升起，但為何仍讓人以為如夢初醒呢？除非涉及視而未見、聽而未聞，或議而難決、知而難行。知道問題、提出目標容易，如何解決才見真章；開期票容易，兌現才是真正考驗。

社會深層次矛盾，講了多年，解說不一，甚至有指「一國兩制」維持港式資本主義，導致階級固化、派生深層次矛盾。解決當前困局，關鍵在於抓好窒礙社會發展的要害、緩和主要矛盾。

富裕中的貧困、自信失落

特區政府不見得自我陶醉。首任特首董建華，已提出解決四大迫切問題：住屋、教育、高齡化、產業振興，還嘗試改革公務員制度。曾蔭權提出理順十大矛盾關係，推動新興產業。梁振英主打房屋土地、扶貧，以及創新科技和再工業化，現屆林鄭月娥也把施政重點放在土地房屋、創科及教育。改革目標從來不缺，診症也算對頭，為何落藥如此困難、成效未能彰顯？

香港也非一事無成。醫療和教育質素，及公共交通效率，一直受國際好評，失業率長期偏低，信息流通及對外聯結發達，並為全球至安全城市之一，按世界銀行管治指標，位居全球前列。處理新冠疫情，縱有不足，但以確診率和死亡率而言，屬世界表現高端。若沒有發生2019至2020年的政治動亂，香港的綜合治理成績、工商專業和服務水平，毫不遜色於先進國家及內地大城市。

回歸以來香港經濟增長大致持續，為全球三大金融中心之一，財政儲備驕人，可是貧富差距卻不減反漲，且出現中產「下流」，反映分配及再分配機制缺失。香港之病，見於「富裕中的貧困」，近年更受身分政治困擾，社會嚴重撕裂（註）；結構性失衡和經濟轉型挑戰當前，自信失落（日後另文分析經濟）。「中環價值」繁華之背後，是劏房、在職貧窮和拾荒的長者，市民不滿現狀，普遍並不快樂，按2021年世界快樂指數，在約150個國家和地區中，香港排第77名。

城市在老化，人口兩頭不安

城市在老化，區域內競爭日烈，不進則退。處於發展瓶頸，須好好思危，走出過時的治理範式，同時認清市場的局限及政府的有限，避免教條、浮誇。路是一步一步走出來，解決結構性矛盾不能一步到位，關鍵在於突破點。

就人口而言，急須正視兩頭問題，使青年有所望、老年有所靠。今代年輕人覺得其前途和待遇，與高學歷不成正比，中產夢碎，部分反叛、質疑建制的一切，排外（尤其內地）情緒高漲。青年是社會未來，要解決他們的苦惱，帶來希望，須經濟與政治同步改革，決策具青年角度。

65歲及以上長者，20年後將佔人口三成，大大推高扶養比，對醫療安老造成沉重的財政、服務和人手壓力；且長者貧窮率已超過三成。高齡退休保障急須全面改革，過去已耽誤了不少光陰，不能再拖或只作小修小補。並要做好防病網絡，提升政策和規劃標準，締造「高齡友善」城市。

陷入容量危機，「香港速度」下滑

香港已陷入「城市容量」危機，「住屋難、置業難」成為跨階層市民之最痛。人口和建設密度愈高，人們愈感到失去城市空間、出行擠塞，故反對開發之聲日盛，並動輒把發展等同地產霸權、官商勾結，以及歸咎外人推高樓價。「擴容」急不容緩。

土地短缺，不是絕對性不足，而是「可供發展」的土地供應，遠遠落後於社會和經濟發展所需。這涉及規劃、保育、基建配套、社區「鄰避」心態（not in my backyard），以及近10年社會凡事「泛政治化」和「陰謀論化」等諸多限制與阻力。土地開發也需融資，但香港不缺資本，過去經驗是「利大於本」，前提是香港具備前景。

擴容包括人力資源。建造量和速度受限於勞工供應，及能否彈性處理外勞，而專業和服務行業也在在需才，但近來政治環境造成人才流失，移民日增。政府既需留人良策，也要積極吸納外來專才，並維持一個尊重自由、創作與創新的開放城市。

從前一切都「can do」（搞掂），如今「香港速度」下滑，受種種枷鎖束縛，出路在於克服體制、政策、程序、視角、取捨上的盲點和障礙。雖說新選舉制度下，議會文化有變，拖拉減少，但土地和規劃往往涉及私人及地區利益，仍須用心擺平，妥善補償安置，使社區有共贏感，而非霸王硬上弓，或如一些人以為凡事由人大釋法、「阿爺」開口便大功告成。天下沒有如此輕鬆的治理。

香港須檢視長遠規劃佈局，擺脫內向意識，視野跨越2047。在融入國家發展大局、促進大灣區、港深加強合作的大前提下，調動社會資源和積極性，鞏固並提升香港實力，讓市民看到發展紅利惠及普羅，才可建立城市自信。

檢視長遠規劃佈局，房屋可否走新加坡模式？

解決住屋問題關乎重大民生，也有助增加歸屬感，應以公共房屋供應主導，並發揮槓桿效應，逐步改變由私樓市場主宰的格局。但能否大量興建公屋居屋，視乎土地（熟地）供應，短中期內，難靠大規模新區開發及填海，仍要依賴地盡其用、優化規劃、徵地、使用郊野公園邊陲地帶等，總之多管齊下，寸土必爭，讓市民看到政府決心。

未來的確可參考新加坡模式，此乃重大政策轉軌，同時不要低估對私人房地產的衝擊，畢竟香港現時房屋總量超過半數為私樓。若要公共房屋佔比達到新加坡般（八成），需時很長，且要土地供應源源不絕（即遠水），這是決定性因素。

欲速不達，幹大事需民氣

深層次矛盾所涉問題一環扣一環，社會上不同利益盤根錯節，不能只看表象，或靠一廂情願。「沒有調查，就沒有發言權」（毛澤東語），要腳踏實地，不信口開河，創造條件也須考慮實際。愈是把複雜的問題簡單化、口號化，就愈難切實解決問題，欲速則不達。

有稱收回棕地閒置地，又或只要把地產商囤地拿出來，便可解決土地問題。但為何閒置、怎樣閒置、囤的是什麼地、開發潛力多大、如何重置棕地作業等，才是真正的問題。大規模收地發展，仍得面對不同利益者的反對反抗，這是政治問題，也是對施政「領導力」的考驗。政府不站穩人民中間，政治上得不到信任，就缺乏民氣去幹大事。

註：詳見張炳良（2021）《二次過渡——香港2020政局反思：危機與前路》，香港：中華書局，第6章「新世代的失落與焦躁」

（「後2020香港」系列之二）

作者是香港教育大學公共行政學研究講座教授、運輸及房屋局前局長（2012-17）

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[張炳良]