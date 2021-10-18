鄭立：增加房屋供應 不能解決居住問題

居住問題是遠因累積的結果

增加房屋供應，並非沒有現實可行的方法，短策是將工廈改建合法化，讓香港大量的工廈變成住宅，或者是修法強行收地興建公共房屋，都可以增加供應。

可是，增加房屋供應，是否就解決問題呢？這裏卻涉及一個問題，就是增加了的供應，享用的人到底是誰。

本地公屋階層年輕人難受惠

香港的房屋問題，不僅僅是供應問題，也是優先度的問題，任何不足的資源，取得上自然會有優先次序之分。而香港的制度，並不利於本地出身的基層年輕人、公屋階層出身的年輕人。

比起中國大陸，香港從未實施過土地改革，資產土地從沒被重新分配過，所以舉家無產，反而要供養父母的年輕人其實不少。香港的房屋供應，就算增加，這些人也難以受惠，他們既沒有可以支援他們的父母，也沒故鄉的家族可以收留，離開香港也沒法在移居地找到足以生存的收入來源。如果香港的制度並不能優先保障他們，房屋供應增加後，他們的景况只會相對更惡劣。

不過，大概留意到這問題的人很少，想要解決這問題的人就更少。

作者是專欄作家

[鄭立]